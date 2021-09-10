Власть закрывает телеканалы, преследует оппозицию лишь с той целью, чтобы люди боялись говорить правду.

Об этом во время митинга под Верховной Радой заявила народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Наталья Королевская, передает 112.ua.

"Несмотря на преследования. На то, что власть хочет нас с вами разъединить, сделать все, чтобы нашей сильной команды не было. Несмотря на то, что они устраивают судилища над Виктором Медведчуком и преследуют сегодня оппозицию, мы с вами вместе и сильны, как никогда. Как в той известной песне: "Нас бьют, а мы летаем, все выше и выше, крыло, расправляя над собственной крышей". И мы с вами все сильнее и мощнее", - сказала она.

По словам нардепа, "у нас есть главная миссия и главная цель – объединить усилия, чтобы вернуть мир в Украину, чтобы защитить людей, чтобы победить бедность, нищету, несправедливость".

"Наша с вами миссия и задача сделать все, чтобы женщины опять хотели рожать и хотели, чтобы их дети жили в нашей стране, а не уезжали на чужбину. Чтобы наша молодежь была уверена в том, что она нужна Украине и может здесь найти себе работу, предназначение. Наша с вами миссия – защитить сегодня стариков. Защитить от нищеты, от тех подачек от власти в 2 000 грн пенсии, от тех дурных тарифов, от той колоссальной несправедливости, когда они пытаются переписывать историю, переназначать героев и менять праздники. Наша миссия – из поколения в поколение передавать правду о наших героях, героях Украины, освободителях. Они сегодня пытаются лишить Донбасс права голоса, пытаются вводить военные администрации. Они делают все, чтобы люди боялись говорить правду. Именно для этого они закрывают каналы, преследуют оппозицию и лишают людей права выбора. Но они забыли историю, что в давние времена, когда нерадивые слуги плохо служили людям, их отправляли на исправительные работы или меняли. Те, кто назвался слугами, должны либо служить, либо люди отправят их на исправительные работы", - указала Королевская.

Она подчеркнула, что первая задача – это объединить усилия, добиться отставки правительства. Вторая задача – перевыборы парламента, монобольшинства, которое забыло, что пришло служить людям.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.