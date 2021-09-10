Программа “Народ проти” на телеканале “Украина 24” с акцией молчания сопредседателя ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Вадима Рабиновича побила рекорды смотрения.

Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт, блогер Алексей Якубин.

“Эфир "Народ проти" с молчаливой акцией Вадима Рабиновича побил рекорд телесмотрения! В программе Влащенко на "Украине 24" лидер ОПЗЖ в знак солидарности с украинскими журналистами и в знак протеста против притеснения свободы слова в Украине заклеил рот пластырем. И до конца передачи не проронил ни слова. Рабинович имел в виду телеканалы "112 Украина", NewsOne, Zik и "Перший Незалежный", которые власть запретила к показу в Украине незаконным и даже неконституционным решением СНБО. В итоге этого волюнтаризма полторы тысячи сотрудников этих медиа остались без работы”, ‒ написал он.

По словам Якубина, согласно телепанели Nielsen от 9.09.2021, доля телесмотрения данного выпуска передачи составила 3,54%.

“Ход политика оказался удачным: во-первых, его заметили в соцсетях, где разгорелось бурное обсуждение инцидента. Во-вторых, как оказалось, эфир "Народ проти" с участием Рабиновича получил рекордные показатели телесмотрения. Справедливости ради замечу, что программы Наташи Влащенко пользуются стабильной популярностью и интересом у украинского зрителя. Они всегда дают по доле телесмотрения высокие показатели. Но не будет ошибкой предположить, что молчаливый протест лидера ОПЗЖ в конечном счете сыграл свою роль в выведении вчерашней передачи в абсолютные лидеры”, ‒ заявил експерт.

Также Якубин выразил поддержку журналистам программы "Народ проти" и похвалил Вадима Рабиновича за нетривиальный подход.

“Потому разделяю восхищение коллег - менеджмент "Народу проти" проявил смелость, пригласив Рабиновича, который сейчас в опале у власти. Это дорогого стоит! Ну и сам Вадим Зиновьевич действительно удивил - своим нетривиальным и запоминающимся подходом к защите свободы слова и права украинцев на объективные СМИ и плюрализм мнений”, ‒ резюмировал эксперт.