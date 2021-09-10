На Донбассе, потеряв надежду на установление мира, умирают люди, а власть до сих пор ищет поводы не выполнять минские соглашения, которые являются безальтернативными
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"Мы сегодня здесь все вместе... пришли на эту площадь для того, чтобы доказать своим присутствием наше единство, нашу целеустремленность, и показать нашу последовательность в борьбе с нынешней властью. Я представляю Луганщину, где сегодня статистика соотношения рождаемости и смертности 519%. Вдумайтесь, на 10 новорождённых 52 умерших. Эти люди умирают от безработицы, эти люди умирают от того, что нет системы здравоохранения, эти люди умирают в селах, где закрываются школы, эти люди умирают от того, что они потеряли надежду на мир. Мы вчера встречались с представителями французского Сената верхней палаты Парламента Франции и сенаторы французский приехали с вопросом: "Мы хотим услышать точку зрения оппозиций, почему не работают минские соглашения, почему Украина не исполняет ту дорожную карту, которая была подписана в этом году и признана всем мировым сообществом как единственный безальтернативный способ восстановления мира на Донбассе?!". Люди живут в войне восьмой год, люди видят войну, дети, которые пошли в школу, не знают мирной жизни. Что мы слышим от власти?! А власть ищет поводы поводы для того, чтобы не выполнять минские соглашения для того, чтобы оттягивать решение вопроса о восстановлении мира", - отметил политик.
При этом Лукашев напомнил, что именно восстановление мира на Донбассе было одним из первых обещаний Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году.
"Сейчас 18 громад в Луганской и Донецкой областях не могут сформировать, полмиллиона человек не могут сформировать органы местного самоуправления. Нарушено конституционное право формировать эти органы, избирать и быть избранными. Ведь местное самоуправление - это один из фундаментальных принципов и гарантий прописанных в Конституции. Нам не позволяют провести выборы... Вот истинное лицо нынешней власти", - подчеркнул он.
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Лукашев призвал всех собравшихся на акции к объединению.
"Мы должны показать гражданскую активность, мы должны целенаправленно и системно действовать с целью приближения окончания действия этого режима. Мы добиваемся перезагрузки Верховной Рады, досрочных парламентских и президентских выборов. Так жить нельзя... Давайте сплотимся вокруг единственной конструктивной оппозиционной политической силы - "Оппозиционной платформы - За жизнь". Вместе мы победим", - резюмировал политик.
Как сообщалось, в четверг, 9 сентября, под стенами Верховной Рады проходит митинг против давления на оппозицию. Украинцы требуют от власти закрыть незаконное дело против председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, а также прекратить преследовать оппозицию и начать выполнять Минские договоренности.