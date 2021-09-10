Политические репрессии против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука осуществляются по политическому заказу и в интересах действующей власти во главе с Президентом Владимиром Зеленским, а украинская судебная система полностью утратила независимость. Об этом говорится в официальном заявлении ОПЗЖ.

В политсиле сообщили, что полностью поддерживают позицию Виктора Медведчука, который отказался от подачи апелляции на последнее решение Печерского районного суда города Киева и собирается оспаривать незаконное избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в Европейском суде по правам человека, где его жалобы уже приняты к рассмотрению.

«Процесс незаконного уголовного преследования Виктора Медведчука показал, что власть Зеленского обманула своих избирателей, уничтожает основы правового государства в Украине и идет по пути узурпации власти и построения диктатуры в нашей стране, при которой нет места не только диалогу с оппозицией, но и интересам украинского народа», – считают в ОПЗЖ.

Также в партии подчеркивают, что власть пытается устранить оппозицию из политической жизни страны, с помощью репрессий покончив с любым инакомыслием, и что Зеленского ломает под себя и разрушает независимую судебную власть в Украине.

«Цинизм власти дошел до крайней черты: в своих ошибках и просчетах, немощности и глупости она стремится обвинить реальную оппозицию. В стране фактически объявлена охота на ведьм, без права на оправдание и защиту. Обычной практикой стали внесудебная расправа над неугодными путем введения санкций, фабрикация уголовных дел, систематические обыски, судебный произвол, уничтожение свободы слова и закрытие независимых СМИ, травля с помощью подконтрольных власти радикальных организаций», – констатируют в «Оппозиционной платформе – За жизнь».

В политсиле уверены, что власть сегодня судит не Виктора Медведчука ‒ судят многомиллионную «небандеровскую» Украину.

«Владимир Зеленский предал и судит именно того избирателя, который за него проголосовал. Судит подло, без всякой вины, без закона, без оглядки на свои предвыборные обещания и без понимания, к чему все это приведет. И приговор приводится в исполнение незаконными методами и преступными действиями, такими как: преследование русскоязычных, дискриминация русского языка и языков нацменьшинств, нападки на единственную каноническую Украинскую православную церковь, чудовищные коммунальные тарифы, уничтожение медицины в разгар пандемии, развал социальной сферы, угрозы лишения пенсий и субсидий и, главное, отсутствие мира на Донбассе», ‒ отметили в политсиле.

В партии считают, что пришло время спросить, что сделала власть для страны за прошедшие два года.

«"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что украинскому народу пришло время из обвиняемого властью стать обвинителем этой власти и строго спросить с Президента Зеленского, к чему он привел страну за эти два года ‒ к какому состоянию, к каким показателям, к каким перспективам. Что конкретно, кроме красивых разговоров, сделала власть, и сколько времени, средств и возможностей упущено», – говорится в заявлении партии.

Также в ОПЗЖ убеждены, что альтернативой «преступным действиям власти» должна стать предлагаемая оппозиционной политсилой политика, главными целями которой являются установление в Украине Мира, Законности и Справедливости, а также превращение Украины в успешную страну.

Напомним, 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению Виктора Медведчука в государственной измене.

31 августа Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца, так как, по мнению прокурора, в ходе ознакомления с материалами уголовного производства политик может их уничтожить.

2 сентября Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения, оставив Виктора Медведчука под домашним арестом до 31 октября.

Комментируя данное решение, оппозиционный политик подчеркнул, что будет добиваться справедливости в международных инстанциях.