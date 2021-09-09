9 сентября возле здания Верховной Рады Украины состоялся многотысячный митинг ‒ массовая акция протеста против давления власти на оппозицию. Прекратить незаконное, политически мотивированное преследование властью председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформы ‒ За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука, прекратить попытки заставить замолчать оппозицию и всех инакомыслящих, а также начать выполнять Минские договоренности ‒ с такими требованиями обратились к власти более 6 тысяч украинцев, собравшихся на митинг под парламентом.

В этой мирной акции протеста приняли участие как народные депутаты от ОПЗЖ, так и депутаты местных советов, представители региональных организаций партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» со всех уголков Украины ‒ От Закарпатья до Луганщины, а также сторонники оппозиционной политической силы и все неравнодушные.

Украинцы возмущены тем, что власть посягнула на свободу слова и по сути, ввела в стране цензуру ‒ в нарушение принципа верховенства права, с помощью решения Совета национальной безопасности и обороны запретила трансляцию трех ведущих информационных телевизионных каналов ‒ «112 Украина», NewsOne и ZIK, хотя лишить канал лицензии и запретить его работу можно только по решению суда. Так же незаконно ‒ обычным письмом заместителя главы СБУ и снова без суда ‒ власть уже через час после начала вещания лишила эфира телеканал «Первый независимый», который объединил журналистов трех закрытых каналов.

Кроме того, участники митинга напомнили Президенту Владимиру Зеленскому и народным избранникам об очередной годовщине Минских соглашений, которые Украина так и не выполнила.

«Сегодня мы находимся в начале сентября, когда семь лет назад были подписаны первые Минские соглашения. Потом, в феврале 2015 года, был подписан второй минский протокол. И это уже была дорожная карта, как Украине прийти к миру, каким образом восстановить мир в государстве. Сегодняшняя власть не сделала ничего для того, чтобы выполнить Минские соглашения, ничего для того, чтобы принести мир в страну. Хотя, идя к власти, и действующий Президент, и вся его политическая команда обещали, что принесут мир. Они многое обещали. Обещали, что будут бороться с бедностью, обещали, что уменьшат коммунальные тарифы, обещали, что в стране будет демократия.

Что мы видим сегодня? Мы видим, что в стране продолжается война, нет никакой политической воли у правящей власти, чтобы пойти политическим путем урегулирования конфликта. Только наша партия имеет четкую позицию, что нужен переговорный процесс ‒ лучше вести переговоры, чем стрелять. И мы за это боремся. Только наша партия борется за справедливые тарифы, мы знаем, как это сделать. Только наша партия может сделать реально рабочие места в Украине», ‒ заявил сопредседатель партии Юрий Бойко.

Он также указал на то, что сегодня в Украине оппозиция подвергается преследованию, причем власть использует для этого все средства.

«Мы видим политические репрессии, сегодня наш коллега, народный депутат Виктор Медведчук находится под домашним арестом. Мы видим закрытие телевизионных каналов и других средств массовой информации, которые говорят правду. И мы будем против этого бороться. Мы будем бороться за то, чтобы страну вернуть к спокойствию, стабильности, развитию», ‒ подчеркнул Юрий Бойко.

Несмотря на преследование, на такое безумное давление на оппозицию, партия «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» с оптимизмом смотрит в будущее и верит, что победит.

«Мы победим, если мы поймем, что сами ответственны за нашу страну. Мы победим, если не будем сидеть по домам и ждать, что за нас кто-то что-то сделает. И с приходом такого понимания за нами будет и победа!» ‒ заявил на митинге сопредседатель партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Вадим Рабинович.

А народный депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний указал на то, что нынешняя власть, вместо того чтобы заниматься социально-экономической ситуацией в стране, повышать уровень жизни людей, занимается травлей оппозиции, политическим преследованием председателя Политсовета «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» Виктора Медведчука и незаконно закрывает независимые телеканалы. Все это потому, что власть боится правды, боится оппозиции, которая говорит народу, подчеркнул нардеп.

И состоявшийся многотысячный митинг показал, что оппозиция ‒ это действительно реальная сила.