Этой осенью на украинской политической арене мы будем наблюдать противостояние Верховной Рады и Президента Украины Владимира Зеленского, у которого есть все основания для роспуска парламента, а также кадровые изменения в Кабинете министров. Кроме того, к своей работе в ВР вернется председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, с которого будут сняты все обвинения. Такие прогнозы сделал политический аналитик Виталий Романченко в эфире телеканала «Перший незалежний».

Эксперт отметил, что конфронтация между Верховной Радой и Офисом Президента намечается уже сейчас, а также можно говорить о замене в ближайшее время, как минимум, четырех министров. А уже в ноябре накал политических страстей усилится из-за возвращения в парламент Виктора Медведчука.

«Вероятнее всего, что против Медведчука так и не найдут никаких доказательств государственной измены, а это значит, что где-то в ноябре срок пребывания под домашним арестом завершится – Медведчук вернется в парламент, что конечно повысит уровень противостояния, как в Верховной Раде так и в украинской политике в целом», – констатировал Виталий Романченко.

Напомним, что 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении расследования по обвинению Медведчука в государственной измене.

31 августа Виктору Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста ещё на 2 месяца, так как, по мнению прокурора, политик в ходе ознакомления с материалами уголовного производства может их уничтожить.

2 сентября суд удовлетворил требование стороны обвинения, оставив Медведчука под домашним арестом до 31 октября.

Политик подчеркнул, что будет обжаловать это решение суда и добиваться справедливости не только в Украине, а и обращаться в международные инстанции.

«Обязательно будет обжаловано это решение в апелляционный суд, и несмотря на то, что особых надежд мы не питаем, борьба будет продолжена. Мы будем бороться во всех инстанциях, как в отечественных, в Украине, так и в международных, в ЕСПЧ», – сказал Виктор Медведчук.