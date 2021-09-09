Более 7 месяцев назад антиконституционным образом, без суда и следствия, только по решению СНБО и личному указанию Зеленского, были закрыты 3 оппозиционных канала
Власть закрыла их только по одной причине – потому что там рассказывали правду о реальной жизни в Украине, информирует
Однако это был лишь первый шаг, который показал: Украина стала на путь диктатуры и авторитаризма. После всеукраинского празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, которое провела ОПЗЖ, власть начала преследование членов нашей партии и устроила судилище над Виктором Медведчуком.
Мы слышим от представителей власти нелепые, лживые обвинения то ли в финансировании терроризма, то ли в государственной измене, то ли в нарушении обычаев ведения войны…
Ручные, карманные прокуроры, следователи, правоохранители, руководители СБУ и ГПУ сегодня подменяют суд и правосудие.
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Без всякого доказательства власть пытается убрать с политической арены Виктора Медведчука. Потому что панически боится его. Боится его принципиальной позиции!
Президент и его команда очень любят вспоминать о победе на президентских выборах и добытых 73%. Но Зеленскому стоило бы вспомнить, благодаря каким обещаниям он одержал эту победу.
Он обещал объединить, "сшить" страну. Обещал вернуть жителей Донбасса и Крыма из-за их ментальности. Обещал сделать все, чтобы остановить кровопролитие на Донбассе. Он выступал против притеснений русскоязычных граждан и против драконовских тарифов для населения. Он отстаивал идею всеукраинского референдума по народной инициативе.
Отмечу, большинство из этих идей заимствовано из программы нашей партии. Однако сегодня взгляды и позиция Зеленского коренным образом изменились. Вот почему президент Зеленский боится Виктора Медведчука и ОПЗЖ.
Господин Президент, ОПЗЖ предлагает Вам открытую дискуссию с Виктором Медведчуком – Вашим единственным непримиримым оппонентом. Конечно, если Вы не боитесь публичного диалога.
Мы призываем Вас на любом стадионе или в эфире какого-либо из олигархических каналов, которые сегодня устраивают теплые ванны для Вас, обсудить с Виктором Медведчуком принципиальные вопросы:
- В правильном ли направлении развивается Украина.
- Почему народ нищает.
- Почему продажа земли - это преступление против народа.
- Что необходимо сделать для урегулирования конфликта на Донбассе.
- Какой должна быть политика государства в отношении русскоязычных граждан.
- Какой должна быть внешнеполитическая стратегия Украины.
Мы призываем Вас вести дискуссию со своими оппонентами публично, в медийном пространстве, а не в кабинетах следователей, которые выполняют Ваше персональное задание уничтожить оппозицию и изолировать, убрать из политической плоскости Вашего непримиримого и непреклонного оппонента – Виктора Медведчука.
Юрий Загородний