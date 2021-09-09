Более 7 месяцев назад антиконституционным образом, без суда и следствия, только по решению СНБО и личному указанию Зеленского, были закрыты 3 оппозиционных канала

Власть закрыла их только по одной причине – потому что там рассказывали правду о реальной жизни в Украине, информирует 112ua.

Однако это был лишь первый шаг, который показал: Украина стала на путь диктатуры и авторитаризма. После всеукраинского празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, которое провела ОПЗЖ, власть начала преследование членов нашей партии и устроила судилище над Виктором Медведчуком.

Мы слышим от представителей власти нелепые, лживые обвинения то ли в финансировании терроризма, то ли в государственной измене, то ли в нарушении обычаев ведения войны…

Ручные, карманные прокуроры, следователи, правоохранители, руководители СБУ и ГПУ сегодня подменяют суд и правосудие.

Без всякого доказательства власть пытается убрать с политической арены Виктора Медведчука. Потому что панически боится его. Боится его принципиальной позиции!

Президент и его команда очень любят вспоминать о победе на президентских выборах и добытых 73%. Но Зеленскому стоило бы вспомнить, благодаря каким обещаниям он одержал эту победу.

Он обещал объединить, "сшить" страну. Обещал вернуть жителей Донбасса и Крыма из-за их ментальности. Обещал сделать все, чтобы остановить кровопролитие на Донбассе. Он выступал против притеснений русскоязычных граждан и против драконовских тарифов для населения. Он отстаивал идею всеукраинского референдума по народной инициативе.

Отмечу, большинство из этих идей заимствовано из программы нашей партии. Однако сегодня взгляды и позиция Зеленского коренным образом изменились. Вот почему президент Зеленский боится Виктора Медведчука и ОПЗЖ.

Господин Президент, ОПЗЖ предлагает Вам открытую дискуссию с Виктором Медведчуком – Вашим единственным непримиримым оппонентом. Конечно, если Вы не боитесь публичного диалога.

Мы призываем Вас на любом стадионе или в эфире какого-либо из олигархических каналов, которые сегодня устраивают теплые ванны для Вас, обсудить с Виктором Медведчуком принципиальные вопросы:

В правильном ли направлении развивается Украина. Почему народ нищает. Почему продажа земли - это преступление против народа. Что необходимо сделать для урегулирования конфликта на Донбассе. Какой должна быть политика государства в отношении русскоязычных граждан. Какой должна быть внешнеполитическая стратегия Украины.

Мы призываем Вас вести дискуссию со своими оппонентами публично, в медийном пространстве, а не в кабинетах следователей, которые выполняют Ваше персональное задание уничтожить оппозицию и изолировать, убрать из политической плоскости Вашего непримиримого и непреклонного оппонента – Виктора Медведчука.

Юрий Загородний