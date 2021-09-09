В четверг, 9 сентября, под стенами Верховной Рады Украины на митинг собрались тысячи активистов и сторонников политической партии «Оппозиционная платформа – За життя». Жители Закарпатья, Харькова, Прилук, Чернигова и других регионов и городов Украины собрались с одной целью: высказать свой протест против давления власти на оппозицию, передает пресс-служба партии «Оппозиционная платформа – За життя».

«Ребята, нас много! Я впервые вижу, что эта площадь не смогла всех вместить. И все потому, что мы начинаем подниматься с колен, ведь дальше так продолжаться не может! Тарифы – заоблачные, выживать людям не за что, под арестом находится лидер крупнейшей оппозиционной партии. Еще несколько дней назад я был уверен, что Виктора Медведчука освободят, ведь аргументов, которые бы позволяли дальше его удерживать под домашним арестом, нет. Но власть не сделала этого…», – заявил народный депутат Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович, выступая перед многотысячным митингом.

Политик обратил внимание на то, что власть продолжает свою политику уничтожения свободы слова в Украине – она по-прежнему запрещает газеты, телевидение, другие медиа. «Нам же власть разрешает только пахать и умирать. Жить – нельзя!» – возмутился народный депутат.

«Я открыл учебник 5 класса и с ужасом узнал, что никакой Великой Отечественной войны не было, а была Германо-Советская война. В современной Украине ежедневно открываются памятники убийцам из СС «Галичина»… Как мы дожили до того, что бандиты и убийцы становятся героями, а настоящим героям сносят памятники? Когда говорят: «Банду геть!», то, очевидно, имеют в виду эту банду, которая перекручивает историю, и мы не должны допустить такого развития событий, мы не должны допустить фашизма в стране!» – призвал народный депутат.

Обратил внимание Вадим Рабинович и на заявление советника Президента Украины, анонсировавшего планы принять 5000 афганских беженцев, которые «просвещеннее и грамотнее украинских граждан, и поэтому их будут привлекать к развитию страны…».

«Вместо того, чтобы развивать потенциал наших людей, власть шаг за шагом убивает промышленность, культуру, свободу слова. Украинская власть готова завозить в Украину афганцев, лишь бы прогнуться под какого-то заокеанского дядю. И при этом советник Зеленского утверждает, мол, «ничего, бюджет выдержит…». Получается, затраты в 50 млн на беженцев бюджет выдержит, а украинским пенсионерам дать копейку – не выдержит! Тратить сотни миллионов на покупку списанных кораблей – это можно, а пенсионерам, учителям, врачам – ничего… Неужели у власти нет ничего для наших граждан, зато любой, кто сюда приезжает, может стать членом набсоветов госкомпаний и получать миллионы? Приезжают к нам люди из Польши, Америки, и уничтожают наши предприятия, оставляя их с убытками. Быть может, пора бы сажать этих наблюдателей, которые приезжают разворовывать нашу страну?!» – предложил сопредседатель партии «ОПЗЖ».

Впрочем, выход есть, уверен Вадим Рабинович. «Мы победим, если мы поймем, что сами ответственны за нашу страну. Мы победим, если не будем сидеть по домам и ждать, что за нас кто-то что-то сделать. И с приходом такого понимания за нами будет и победа!» – уверен политик.

«Сильная страна с умными люди и огромными резервами не обречена жить в нищете и вызывать жалось у соседей. Надо гнать поганой метлой МВФ, надо прекратить выплаты по долгам и направить все средства на социальные программы – вот наша позиция. В любом случае, власти не получится нас запугать! Голосуйте за партию «ОПЗЖ», и мы победим!» – призвал Вадим Рабинович.