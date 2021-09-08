Депутаты от фракции "Опозиційна платформа - За життя" встретились с представителями французского сената чтобы обсудить вопросы мира на Донбассе и свободу слова в Украине

Сотрудничество с иностранными партнерами - убеждены в ОПЗЖ - поможет украинским властям ускорить начатые реформы и улучшить дипломатические отношения с Европой. Об этом говорится в сюжете телеканала Live.

"Обсуждался вопрос важнейшие, которые сегодня есть в Украине. Это, прежде всего, проблемы Донбасса, Минского процесса, который сегодня застопорился и его надо подтолкнуть, чтобы французские коллеги понимали, что все стоит на месте и мира пока, что нет. Дискутировали и о региональной политике: размышляли над внедрением выборов на подконтрольной территории Донбасса. И как запустить Минские соглашения, которые сейчас игнорируются властями. Французские сенаторы подчеркнули - они не имеют права вмешиваться во внутренние дела нашей страны, а призваны только поделиться опытом. Заверили, что внимательно следят за всем, что происходит в Украине”, - заявил депутат от ОПЗЖ Анатолий Бурмич.

По словам его коллеги-Татьяны Плачковой-французам было важно встретиться с оппозиционными силами Украины и услышать их точку зрения на то, что происходит в стране.

“В первую очередь, это были вопросы выполнения минских соглашений и мы услышали и от французских коллег также очень четко, что есть официальная позиция, которую предоставляет официально украинская власть, а они бы хотели создать свою собственную позицию и именно для того они приехали в Украину и пытаются изучить собственную ситуацию. То есть не только по мнению официальной нашей власти. Для них очень важно было встретиться с оппозицией , с оппозиционными силами и услышать как есть на самом деле или другую точку зрения. Они изъявили желание действительно изучать проблематику в том числе и минских соглашений и почему они не выполняются. Кроме этого, французская сторона с грустью констатирует, в Украине тревожная ситуация со свободой слова и деятельность оппозиционных партий. Мы также проинформировали французских коллег о последних притеснениях властью оппозиционеров”, - заверила парламентарий.

Еще один депутат от ОПЗЖ Наталья Приходько заверила, что сенаторы из Франции дали простой рецепт украинским коллегам: сильный парламент и сильная судебная власть.

"Ответ наших коллег сенаторов из парламента Франции, о том что они сказали, что на самом деле рецепт очень простой. Нужно иметь сильный парламент и сильную судебную власть. Есть законы, все вопросы, которые мы сегодня озвучили и подняли - они регулируются законом. Если в стране есть сильный парламент, то таких вопросов не возникает, как действовать - так или так. Есть четкий закон, где четко регламентируется. Если же закон не выполняется, должна включаться другая ветвь власти-которая у нас есть-судебная. Французские депутаты поблагодарили нас за теплый прием и пригласили посетить Францию”, - резюмировала Приходько.