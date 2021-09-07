Политолог Александр Лазарев в своем блоге рассказал, чем чреваты для Украины договоренности о совместном строительстве энергоблока АЭС, достигнутые в рамках визита нашей делегации в США между госпредприятием «Энергоатом» с американской компанией «Westinghouse electric».

Политолог рассказал, что«Westinghouse» уже работает на нашем рынке, поставляет топливо для энергоблоков и проводит на АЭС не очень безопасные эксперименты по адаптации этого топлива. По словам Лазарева, это именно та компания, для которой под Киевом в Чернобыльской зоне достраивают гигантский ядреный могильник, чтобы утилизировать эти отработанные отходы. Он отметил, что раньше их вывозили в Сибирь, но теперьих куда лучше складировать под Киевом.

«Не будем же мы с агрессором делиться опасными отходами, лучше у себя хранить будем. Вдумайтесь могильник под сердцем столицы. Но разве это важно, когда стоит вопрос о дружбе?Также стоит сказать, что компания «Westinghouse» рассматривает возможность войти в «Энергоатом», что вскоре и произойдет», - говорит Лазарев.

Он отметил, что эксперты в сфере энергетики уже говорят, что сначала для них отдали поставки ядерного топлива, достраивают могильник, а потом Westinghouse будет принимать участие и в выведении блоков из эксплуатации.

«Следующим этапом будет приватизация объектов «Энергоатома». Вдумайтесь, приватизация энергоблоков! Разговоры о приватизации атомных активов идут уже давно. Поэтому корпоратизацию «Энергоатома» с выделением отдельных объектов можно рассматривать как подготовку к приватизации», - рассказал Лазарев.

По его словам, для этого в аккурат перед вылетом делегации из Киева появилась информация о законопроекте, в котором идет речь о корпоратизации «Энергоатома» и его, как ни странно, одобрили в Минэнерго.

«Иными словами, лучше подарка для обанкротившегося «Westinghouse», чем возможность контролировать 50% рынка электроэнергии Украины и не придумаешь», - заявил Лазарев.

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