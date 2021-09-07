Лидер украинской оппозиции, народный депутат, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, которому грозит суд по "государственной измене", просит Европейский суд по правам человека вмешаться в "политическое" дело

Об этом идет речь в материале Post Of Asia, передает 112 Украина.

"Виктор Медведчук, лидер второй по величине партии в украинском парламенте, призвал верховный суд Европы вмешаться после того, как ему было предъявлено обвинение в "государственной измене" на основании пока нераскрытых свидетельств органов безопасности. В заявлении, опубликованном в пятницу, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин сообщил, что "Медведчук подал второй иск против Украины в Европейский суд по правам человека". Это дополнение к одному, внесенному в начале месяца, которое уже "принято к производству в Европейском суде и может быть рассмотрено в приоритетном порядке в ближайшем будущем"", - говорится в статье.

Автор материала указывает, что "жалобы исходят из того, что политик и его команда юристов называют серией решений киевских властей, "нарушающих его право на справедливое судебное разбирательство, свободу и личную безопасность". Медведчук находится под домашним арестом, пока прокуратура готовит против него дело о государственной измене, после того как он был арестован службами безопасности страны. Хотя подробности обвинений держатся в секрете, считается, что они связаны с предполагаемыми деловыми интересами в Крыму, который был повторно поглощен Россией в 2014 году".