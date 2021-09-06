Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук является именно тем политиком, идеи которого определят ближайшее будущее европейского континента

Об этом, как сообщает портал 112.ua, пишет ряд зарубежных СМИ.

Так, издание EU Reporter в своей статье "Топ-5 людей и событий в Европе, определяющих ближайшее будущее на континенте" подчеркивает, что Виктор Медведчук – единственный украинский политик, способный помирить Украину с ее соседями.

"Только Медведчук способен договориться с Россией, чтобы принести мир на востоке Украины, да и с Европой сможет вести переговоры на равных", - говорится в публикации.

А новостной портал BVC News отмечает, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" - занимает второе место по всем социологическим опросам, а в случае досрочных парламентских выборов вполне может обойти утратившую доверие партию президента Зеленского.

"Таким образом, возглавить Украину либо на премьерской, либо на президентской должности может Медведчук", - пишут авторы материала.

Индийский новостной ресурс The Wall в своей статье указывает, что именно благодаря Медведчуку, его предложениям и идеям можно перестроить отношения в Восточной Европе с чистого листа.

"Если Медведчук станет премьер-министром или президентом Украины - это приведет к обретению стабильности в регионе, потому что только он может договорится с Россией о достижении мира на Востоке Украины, будет строить отношения с Европой на паритетных основаниях, а не вести себя как шантажист или попрошайка", - подчеркивается в статье.