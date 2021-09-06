Депутат 7 созыва Киевсовета Ирина Косиченко на своей странице в Facebook рассказала, что в киевском жилом комплексе Парк Авеню произошло незаконное изменение обслуживающей компании на клон.

“Друзья, о ситуации по черзі. Если коротко, происходит некая классическая схема, которую хотят легализовать руками собственников недвижимости нашего комплекса. Но не по согласию, а используют все возможные мошеннические механизмы, оценку которым должны дать правоохранительные органы. В декабре при помощи регистратора произошла смена собственника через какой-то договор долга, затем стремительное падение качества услуг, а следом за этим и “псевдособрания” без собственников недвижимости нашего комплекса”, - написала Ирина Косиченко.

Она отметила, что тогда у них получилось предотвратить преступление и незаконное проведение общего собрания собственников недвижимости жилого комплекса. В результате было возбуждено уголовное дело по 190 статье криминального кодекса.

“Но даже наличие 3-х уголовных дел не остановило этих людей от открытой агрессии, и реализации своих намерений. Эти лица пытаются продолжить легализацию своего рейдерского захвата, путем перевода наших договоров обслуживания (и всего фонда оплаты услуг) с управляющей комплексом ТОВ “Комфортна оселя” (ЕДРПОУ 35241463) на фиктивную компанию клон с дефисом — ТОВ “Комфортна-оселя”(ЕДРПОУ 44025024). Компания с уставным капиталом в 1000 грн”, - добавила Косиченко.

Отметим, что это означает, что без согласия жильцов произошла смена обслуживающей компании, что является незаконным. В результате жильцы жилого комплекса могут остаться без отопления на зиму, а также без воды и электричества.

По словам Ирины Косиченко, сумма платежей по комплексу за год составляет более 60 миллионов гривен.

“Начиная с 25 августа мы ежедневно переживаем стресс и потрясения. То вооруженные люди на территории, то кражи с балкона под присмотром охраны, услуги которой оплачиваем мы. Шантаж и манипуляции руководителя компании не включить нам тепло или выключить воду”, - подчеркнула экс-депутат.

Она отметила, что жителей запугивают и заставляют легализировать компанию клон.

“За этот период мы выяснили, что ремонтный фонд нашего комплекса, более 10 млн грн, был украден, а директор управляющей компании собственноручно подал все ходатайства и аннулировал компании все лицензии. Запугивая и шантажируя нас, принуждает перейти на обслуживание компании клону. Вчера, на глазах у охраны, сотрудник обслуживающей компании проник в жилье жительницы и украл баннер прямо в ее присутствии, но охрана нашего комплекса “Кардинал”… Ничего в противозаконного в этом не увидела”, - добавила Косиченко.

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