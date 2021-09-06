Накануне приезда украинского президента в США американский истеблишмент передал Зеленскому & Co большой "привет", пишет 112ua.

Глава всемирно известной организации Freedom House Майкл Абрамовиц направил письмо президенту США Джо Байдену, в котором рекомендовал поднять на встрече с Зеленским два вопроса – это политика Зеленского по запрету СМИ без суда и следствия ("президент Зеленский продолжает использовать исполнительную власть без суда и следствия, чтобы применять санкции в отношении информационных агентств, технологических платформ, журналистов и веб-сайтов под предлогом борьбы против дезинформации") и насилие в отношении журналистов/активистов ("большое число физических атак, угроз и запугивания журналистов и активистов в Украине").

"…мы настоятельно просим Вас сфокусироваться на двух дополнительных вопросах, которые являются ключевыми для построения сильной демократической Украины".

Чем важно письмо президента Freedom House? И что это означает в украинско-американских раскладах? Есть такое понятие, как политическая повестка. Политическая повестка - это перечень ключевых тем, которые важны для общества, которые обсуждают политики и СМИ, избиратели и общественность.

И в этой связи письмо президента Freedom House Майкла Абрамовица - это сразу несколько выводов.

Во-первых, благодаря Freedom House тема запрета телеканалов, которые связаны с ОПЗЖ Виктора Медведчука, зазвучала в США.

Во-вторых, тема запрета телеканалов - а значит, и политических репрессий против оппозиции во главе с Медведчуком - зазвучала на уровне политической повестки США. Ведь президент Freedom House Майкл Абрамовиц направил письмо на имя президента Джо Байдена и разместил его полный текст на официальном сайте организации www.freedomhouse.org.

В-третьих, Freedom House поднял вопрос как раз накануне визита президента Владимира Зеленского в США. А визит Зеленского, как мы все увидели, проходит очень проблематично. Начиная с того, что Белый дом 4 раза (!!!) переносил дату. И теперь переговоры Байден - Зеленский прошли на фоне информации в СМИ о том, что Freedom House обвиняет Зеленского в атаке на свободу слова и репрессиях против оппозиции. А в целом это означает, что атака на СМИ и репрессии против оппозиции ослабили переговорные позиции Украины.

В-четвертых, давайте посмотрим финансовую документацию. Freedom House финансируется за счет федеральных грантов из бюджета США - если конкретно, то 91% средств на финансирование организации.

Т. е. эта структура финансируется за счет федерального бюджета США. И во многом позиция Freedom House отражает позицию Белого дома и Государственного департамента США. И если появляется письмо Майкла Абрамовица, значит, в Белом доме есть серьезные вопросы к господину Зеленскому из-за запрета телеканалов без суда и следствия и из-за репрессий против оппозиции во главе с Медведчуком.

В-пятых, давайте учитывать, что Белый дом обязан ответить на письмо Абрамовица. Значит, эта тема закрутится по новой.

И тогда мы снова возвращаемся к ответу на вопрос, почему так важно, что тема атаки Зеленского & Co на свободу слова зазвучала в политической повестке США.