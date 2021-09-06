Об этом пишет Денис Жарких на своей странице в Facebook., передает ПН

Недоевропа

Ренат Кузьмин пишет: "Стало совершенно очевидно, что этот судебный процесс вовсе не юридический, а политический. Медведчука судят как символ. Символ сопротивления действующему режиму. И судят его для устрашения инакомыслящих, всех, кто против превращения Украины в анти-Россию, всех, кто против бессмысленной кровавой войны на Донбассе, кто против использования территории Украины в качестве поля боя и в интересах западных мошенников, для устрашения всех, кто не согласен с человеконенавистнической политикой действующей украинской власти. Его судят за связи с Россией. Государственная пропаганда навязывает обществу мысль о том, что власть, исполняя волю народа, судит "предателя родины". На самом же деле все наоборот: это "предатели родины" судят будущее новой небандеровской Украины. И дело тут вовсе не в персоне Медведчука. Дело в другом. Осудят его - осудят смысл существования Украины как суверенного и независимого государства, и тогда Украина окончательно превратится в какую-нибудь "Малопольшу". Сегодня всем нужно объединиться ради будущего нашей страны. Остановим произвол - остановим уничтожение украинской государственности".

Тут совершенно точно подмечено, что Виктора Медведчука судят за связь с Россией, судят как символ, судят как политический вектор. Но если забрать у Украины самостоятельность при выборе своего пути, своего вектора, то разве можно говорить о независимости страны? Вопрос выбора вектора - это вопрос граждан страны, а не иностранных партнеров, даже если они вооружены "печеньками".

Украинские политики тоже начинали с подкупа избирателей, а теперь используют войну и запугивание. Они пришли к прямому суду инакомыслящих именно за "неправильные" политические убеждения и "неправильные" контакты с "неправильными" политиками. Все, продуктовые наборы закончились, теперь патроны и сроки тем, кто, как им кажется,

посягает на их власть.

"Спасая" Украину от Малороссии, читай, российского влияния, новая власть делает ее "Малоевропой", точнее, "Недоевропой", а еще точнее, совсем не Европой, а европейской Африкой, которая даже на Россию никак не похожа, для которой Россия или Беларусь уже выглядят образцами порядка и процветания. Что же может быть больше ударом по европейской мечте?

Но проблемы индейцев шерифа не интересуют. Поживете и без мечты, да и опасно рабам мечтать, кроме как о сытом ужине и оплаченных платежках за коммуналку. Зачем вам мечта о более развитом обществе? Не мечтайте, а развивайте ненависть к врагам! Кто враги? Мы вам укажем!

Но, господа из новой/старой власти, не спешите объявлять себя судьями, а в особенности патриотами. Это скажет история. Может, она скажет, что истинный патриот - это тот, кого вы сегодня пытаетесь обвинить. История не такая простая вещь, как некоторым кажется. Иногда очень капризная и непредсказуемая.