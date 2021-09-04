Все, происходящее в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, – это правовой беспредел.

Об этом заявил в комментарии журналистам сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко, пишет 11ua.tv.

"Это полный беспредел, потому что народного депутата лишают возможности работать, вносить законодательные инициативы", – сказал народный депутат.

Юрий Бойко подчеркнул, что партия будет продолжать борьбу, поскольку дело в отношении Виктора Медведчука явно надуманное и политически мотивированное.

"Хотят заткнуть рот оппозиции, главе политсовета нашей партии. Мы все это видим. Это типичное политическое преследование, грязное и циничное. И против этого мы будем бороться", – подчеркнул сопредседатель ОПЗЖ.

Чем хуже экономическая ситуация в стране, тем больше власть пытается давить на оппозицию.

"Сегодняшняя власть не выполняет обещаний, которые давала избирателям. В стране нет мира, нет борьбы с бедностью, не работает правосудие. Поэтому просто пытаются заткнуть рот оппозиции. Вот это они сегодня делают. Решение СНБО накладывать санкции на гражданина Украины – это абсолютно незаконное и циничное решение. Это правовой беспредел", – резюмировал оппозиционный политик.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

2 сентября Печерский райсуд Киева продлил домашний арест Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

20 августа прокуроры ОГП объявили Виктору Медведчуку о завершении расследования его дела, при том что по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. Ранее прокуроры удовлетворили ходатайства адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи. И все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку предъявили новое подозрение, полностью воспроизводящее текст старого.

В ОПЗЖ такие действия прокуратуры назвали преступными действиями власти, направленными на фальсификацию уголовного дела Медведчука, что является лучшим доказательством политического заказа Зеленского.