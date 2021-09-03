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Чи знає Кличко, що роблять його помічники та "радники"? Олексій Гриценко, який всюди представляється радником мера столиці з питань екології, виявився звичайним рекетиром, який тероризує столичних забудовників. Про це свідчить переписка Гриценка з представником забудовника у приватному Telegram-чаті. Схоже на те, що скріншоти робив співрозмовник Гриценка.

Олексій Гриценко – син ексміністра оборони Анатолія Гриценка. Того самого чиновника, який розпродав свого часу майно української армії, завдавши удару по обороноздатності нашої держави, що гукнулося Україні у 2014 році з початком широкомасштабної російської агресії. Відомо, що син за батька не відповідає, проте це свідчить про його виховання та життєві принципи.

Олексій Гриценко кілька разів брав участь у виборах – до парламенту та Київради, але жодного разу не переміг. Тепер Олексій скрізь представляється "радником мера Києва з екології". Цікаво, Кличко знає про це?

Хай там як, а Гриценко-молодший позиціонує себе, як "тіньовий куратор" проплачених протестних рухів, координує та інструктує "активістів" у Київраді. Також, як кажуть у кулуарах Київради, він разом з Дмитром Білоцерковцем заводять "псевдоактивістів" у приміщення КМДА та чинять тиск на депутатів у досить оригінальний спосіб.

Так, Олексій фотографує обранців киян під час голосувань, і якщо результати не співпадають з його забаганками, то розміщує у соцмережі фото "ворожих" депутатів та погрожує "прийти до них додому". Яке має право Олексій Гриценко так вчиняти, невідомо. Мабуть "високий" статус "радника з екології" Кличка, про що київському міському голові можливо й не відомо, дозволяє таку розв'язну поведінку.

Гриценко запевняв замовників протестів у своїй значимості та вмінні "вирішувати" справи у Київраді. Втім, після кількох провалів йому вже не вірять та "не ведуться" на обіцянки.

Наразі під орудою Гриценко діє угрупування "екоактивістів". Вони створюють шоу, досить низькопробні, аби, як вказано у злитій переписці, отримати пів мільйона доларів відкату, щоб перестати "кошмарити" забудовника, який приведе до ладу територію біля озера Вирлиця, що наразі перетворилася на смітник.

Головним спікером цієї групи є Настя Гмирянська. В Facebook дівчина називає себе Nasty Kyt. Вона постійно багато й голосно верещить про зраду та строчить пости у соцмережах. Ніде не працює. Настя, до речі, велика шанувальниця Білорусі та твердої руки диктатора Олександра Лукашенка. Також Nasty Kyt була у складі "Автомайдану", коли головою організації був якраз Олексій Гриценко.

Ще один персонаж – вільний художник, який захарастив увесь район своїми "витворами мистецтва". Його ім'я та по-батькові ніхто не знає, де та яким коштом живе – теж невідомо. Проте він щодня курить марихуану та п'є спиртні напої. Цікаво, на які статки?

Ота купка з десятка молодих людей, які називають себе "екологами" стверджує, що представляє усіх жителів столичної Дарниці. На районі їх ніхто не знає. Може пару людей з них і є мешканцями Дарниці. Втім, ці пройдисвіти помічені у подібних замовних акціях в інших районах Києва.

Ще одним "активістом", котрий "переймається" долею озера Вирлиця, є Ігор Шатило. Наразі не відомо, чи діє він у координації з Гриценком, чи це його особистий план збагачення. Хай там як, молода людина дуже бажає отримати з міського бюджету майже 600 тисяч гривень для створення "дружнього середовища" на березі озера Вирлиці. "На першому етапі передбачено приведення території до санітарних норм та влаштування трьох сходів з пандусами в місцях з найбільшим перепадом рівня землі", – йдеться у презентації Шатила до громадського бюджету Києва. Звучить, м'яко кажучи, непереконливо. Якщо на озері усі роботи буде проводити забудовник він, зокрема, подбає й про сходи. Тобто Шатило пропонує просто подарувати йому ці гроші.

Шатило був у списках "Голосу" на виборах до Київради 25 жовтня 2021 року. Втім, до міськради зайшло лише вісім "голосят", тому Ігор тепер трудиться помічником столичного депутата Вадима Васильчука на громадських засадах. Тобто безкоштовно, значить, гроші йому потрібні.

Зазначимо, що головний аргумент команди "псевдоекологів" не витримує жодної критики. За їхньою версією, Вирлиця нібито є історичною водоймою Києва. Це нісенітниця. Насправді – це штучно збільшене у 10 разів озеро технічного призначення, яке було викопане для Бортницької станції аерації – головних очисних споруд столиці. Тому всі намагання "команди Гриценка" представити його як важливий з точки зору екології об'єкт з рідкісними птахами та тваринами – брехня, за допомогою якої вони намагаються ввести в оману депутатів міськради.

Зважаючи на факти, викладені у листуванні Гриценка з представником компанії-забудовника, правоохоронцям вже пора щільно зайнятися цією групою шантажистів та вимагателів.