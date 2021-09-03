Комментарий председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в эфире телеканала "Перший Незалежный", передает 112ua.tv

- Как вы можете объяснить большое количество процессуальных нарушений обвинения в уголовном деле в отношении вас?

- Это целенаправленная деятельность со стороны власти с использованием ресурса правоохранительной системы Украины по незаконному уголовному преследованию. Процессуальные нарушения продолжаются, причем делаются они массово. Особенно накануне сегодняшнего судебного заседания, которое ознаменовалось тем, что за несколько дней до него было оглашено о завершении судебного следствия, несмотря на то что сроки его продлены до середины ноября текущего года.

Сделано это было все в угоду и в ознаменование для того, чтобы продемонстрировать к празднику Дня Независимости "огромную, объемную" работу по незаконному уголовному преследованию со стороны прокуратуры и органов следствия. И вот сегодня будет рассматриваться в очередной раз ходатайство о продлении меры пресечения, которое составлено с нарушением закона. На мой взгляд и с точки зрения моей защиты, оно является таким, которое не может быть удовлетворено, но суд его рассматривает. И мы понимаем сегодня, что суд находится в полной зависимости и под влиянием власти и поэтому ожидать справедливого решения фактически не приходится.

Но это не означает, что кто-то опустил руки. Борьба будет продолжаться, мы боремся за закон, за соблюдение Конституции, за то, чтобы правда восторжествовала. В том числе это будет происходить и в сегодняшнем судебном заседании. Ну, а дальше – как решит суд. Естественно, что в случае неудовлетворения решением суда мы будем его обжаловать в апелляционном порядке и будем продолжать борьбу, направленную на то, чтобы противостоять незаконному уголовному преследованию и фабрикации уголовного дела против моего коллеги Тараса Козака.

Материалы для ознакомления с делом были представлены только 30-го числа и поэтому этот процесс только начался, и, естественно, что с ним не ознакомились. Тем более материалы дела, как это ни удивительно, насчитывают 67 томов.

- Обвинения, что вы якобы можете уничтожить материалы дела, несмотря на то что знакомитесь с ними под видеонаблюдением и с правоохранителями, это вообще знак того, что за полгода не нашли других доказательств или хотят удержать вас снова?

- Вы знаете, подобные высказывания со стороны обвинения и их точка зрения - это на уровне в целом того, что инкриминируется мне в качестве обвинения. То есть это такие же обвинения в тех тяжких преступлениях, за которыми ничего нет, как и нет доказательств. Точно так сейчас инкриминируется: а вдруг эти материалы будут уничтожены. Уровень первого и второго обстоятельства отвечает тому, что это дело является надуманным, политически мотивированным и незаконным.

- На прошлой неделе вы подали вторую жалобу в Европейский суд по правам человека о незаконном продлении вам меры пресечения. Не боятся ли представители Фемиды, что и они все же понесут за это ответственность?

Я не знаю, о чем думает Фемида и что думает суд. Думаю, что из сегодняшнего решения мы будем знать конкретно, о чем думает суд, в том числе и в том вопросе, который вы задали. Но это не означает, что я или моя защита в вопросе незаконного уголовного преследования лишены возможности обращаться в Европейский суд по правам человека, жаловаться, вести борьбу дальше, чтобы процесс фабрикации уголовного дела в отношении меня был прекращен.

- У дела против вас широкий резонанс. Как думаете, понимает президент, что это больше не в его пользу?

Я не знаю, что думает об этом президент, но знаю точно, что влияние и на следствие, и на прокуратуру, и на суд оказывает президент Украины Зеленский. Это естественно для него и незаконно в плане требования Конституции и действующего законодательства. Сегодня мы - я, адвокаты, мои сторонники, - видим везде, что идет давление. И это давление является незаконным, антиконституционным административным ресурсом по воздействию на органы следствия, в частности на Службу безопасности Украины, которая фактически сфальсифицировала и сфабриковала не только доказательства, но и все дело в целом. Это видно сегодня из тех материалов подозрения, из материалов ходатайства о продлении меры пресечения, это является очевидным. Идут политические репрессии. Действия органов следствия являются политически мотивированными, и это тоже является очевидным фактом.

- Вчера Зеленский встретился с Байденом. Мы знаем политику США по отношению к вам. Как вы думаете, после этой встречи ситуация с судами и давлением на вас может измениться в лучшую или худшую сторону?

Вы знаете, я не хочу дискутировать на эту тему, потому что мне кажется, вопрос не во встрече Зеленского с Байденом и не в точке зрения международных организаций или иностранных государств по этому делу. Надо просто выполнять Конституцию и действующие законы. Надо обеспечивать и гарантировать конституционное право на защиту, потому что оно гарантировано Основным законом. И тогда будет и право на справедливый суд, и тогда будут справедливые решения. А ссылаться на позицию кого-то кроме позиции закона я бы не стал. Позиция закона должна быть объективно исполнена, требования закона должны быть соблюдены. И тогда будет справедливое решение, чего мы, я и моя защита, добиваемся, и меня в этом поддерживают мои сторонники. Вот главная стратегическая задача.

- Ваша партия заявляет, что решение относительно вас в судах организуется и принимается на Банковой. Как вы думаете, допустим ли какой-то переломный момент, что Банковая изменит свое решение относительно вас? При каких условиях это вообще может произойти?

Насчет переломных моментов я не знаю. То, что это осуществляется, все команды идут из Офиса президента, от имени президента Зеленского, - это факт неоспоримый. Он существует, поэтому партия и мои сторонники об этом заявляют. Они хорошо понимают и осознают цену этих заявлений. Я эти заявления полностью поддерживаю, потому что ощущаю на себе и считаю, что это, к сожалению, так и есть: в нарушение закона и еще раз в нарушение Конституции. Спасибо.