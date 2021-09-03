После печально известной защиты диссертации Ильи КИВЫ в области государственного управления стало известно о том, что, как минимум 2 депутатов из Слуги народа, ныне стремятся присоединиться к категории науКИВЦІВ из Верховной Рады. Речь идет о депутатах Трухине и Саламахе

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает "Znaj.ua".

Самое интересное, что оба днем и ночью в Верховной Раде пишут диссертации на практическую одну тему: "Правовое регулирование благотворительной деятельности на украинских территориях в составе Российской империи: историко-правовое исследование" и "Правовое регулирование торговой и предпринимательской деятельности на украинских территориях в составе Российской империи: историко-правовое исследование". Труда на историко-правовую тематику будут защищаться в Днепропетровском университете внутренних дел.

Где Российская империя и "благотворительность к украинцам" или где там "правовое регулирование" вопрос риторический? Но ответ подсказывает общий научный оппонент обоих депутатов - некий Василий Россихин, давний член команды Медведчука и один из руководителей ОПЗЖ на Харьковщине.

Идеологически те, кто организуют и пишут диссертации депутатам из партии Зеленского, который за украинскую историю бьется в каждом выступлении, типичные фанаты русского мира Путина. Поэтому, наверное и Темы диссертаций русскомировские.

Поэтому, как говорится, дождались наконец новых и честных депутатов, настоящих науКИВЦІВ в Верховной Раде Украины!