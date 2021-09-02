Уголовное дело в отношении оппозиционного политика, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука является незаконным политическим преследованием. При этом следствие допускает множество процессуальных нарушений, а суд находится в полной зависимости от действующей власти. Об этом сам оппозиционер заявил журналистам у здания Печерского районного суда города Киева, где сегодня рассматривается ходатайство прокуратуры о продлении ему меры пресечения.

«Это целенаправленная деятельность со стороны власти с использованием ресурса правоохранительной системы Украины по незаконному уголовному преследованию, ‒ отметил Медведчук. ‒ Процессуальные нарушения продолжаются, причем совершаются они массово. За несколько дней до этого судебного заседания было оглашено о завершении следствия, несмотря на то, что сроки его продлены до середины ноября текущего года. Сделано это все было в угоду и для того, чтобы продемонстрировать к празднику, ко Дню Независимости, "огромную", "объемную" работу по незаконному преследованию со стороны прокуратуры и органов следствия».

Более того, политик прямо указал на факт вмешательства властей в ход следствия и на зависимость органов правосудия. Поэтому на справедливое решение суда оппозиция сегодня не рассчитывает.

«Сегодня в очередной раз будет рассматриваться ходатайство о продлении меры пресечения, которое составлено с нарушением законов и, на мой взгляд и с точки зрения моей защиты, является таким, которое не может быль удовлетворено. Но суд его рассматривает. И мы понимаем сегодня, что суд находится в полной зависимости и под влиянием власти. Поэтому ожидать справедливого решения фактически не приходится, ‒ заявил Медведчук и добавил: ‒ Материалы для ознакомления с делом были представлены только 30 августа, и поэтому этот процесс только начался. Естественно, что с ним не ознакомились, тем более что материалы дела, как это ни удивительно, насчитывают 67 томов».

Однако, по словам оппозиционера, и он, и его адвокаты намерены продолжить борьбу за справедливое решение по этому сфабрикованному уголовному делу.

«Но это не означает, что кто-то опустил руки. Борьба будет продолжаться. Мы боремся за закон, за соблюдение Конституции, за то, чтобы правда восторжествовала. В том числе это будет происходить в сегодняшнем судебном заседании, ‒ сказал Виктор Медведчук. ‒ Естественно, что в случае неудовлетворения решением суда, мы будем его обжаловать в апелляционном порядке и будем продолжать борьбу, направленную на то, чтобы противостоять незаконному уголовному преследованию и фабрикации уголовного дела против меня и моего коллеги Тараса Козака».

Также политик, неделей ранее подавший жалобу в Европейский суд по правам человека из-за нарушения его права на защиту и справедливый суд, отметил, что намерен и дальше отстаивать свои права и интересы всеми законными и доступными ему методами.

«Я не знаю, о чем думает Фемида и что думает суд. Я думаю, что из сегодняшнего решения мы будем знать конкретно, о чем думает суд… Но это не означает, что я лишен или адвокаты, которые помогают мне в вопросах защиты от незаконного уголовного преследования, возможности обращаться в ЕСПЧ, вести борьбу дальше для того, чтобы процесс фабрикации уголовного дела в отношении меня был прекращен», ‒ заявил Виктор Медведчук.