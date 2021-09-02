Зеленский в Вашингтоне вчера похвастался внешним кураторам, что в Украине "безусловным приоритетом является верховенство права". А в это же время в Киеве лидеру украинской оппозиции Виктору Медведчуку абсолютно незаконно и абсурдно вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на два месяца. Хотя закон говорит, что расследование в отношении Медведчука давно завершено, и прокуратура начала знакомить сторону защиты с материалами дела, а значит повлиять на результаты расследования Медведчук уже никак не может и домашний арест, который избирался на время следствия, подлежит отмене.
То есть право и закон в Украине при Зеленском не просто не работают – власть открыто и нагло плюет на них, демонстрируя своим оппонентам, что не остановится ни перед чем ради сохранения власть. Это авторитаризм Зеленского в худших его проявлениях. Оппозицию преследуют, СМИ закрывают, на несогласных граждан натравливают радикалов, пишет 112.ua.
Зеленский заявил в США, что у него и его команды "есть четкое видение, какой Украина должна быть через 5-10 лет". Что же, кажется, мы тоже видим, куда ведет страну Зеленский – ко дну. Только вот согласны ли мы с этим? По пути ли нам с этими недонаполеонами?
Я уверен, что общество должно сопротивляться. Нельзя допустить превращения Украины в выжженную землю, где не работает закон, а балом правят нацики. Украине нужна сильная оппозиция, альтернатива, способная вытащить страну из ямы.
Медведчук однозначно будет оправдан, а ЕСПЧ неминуемо примет решение в его пользу. Ведь это откровенное издевательство над правосудием, неприкрытый плевок в лицо тех миллионов граждан, которые поддерживают оппозицию, голосовали за нее.
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Посмотрим, какое решение по ходатайству прокурора теперь примет суд. Пойдет ли судья по пути тех коллег, которые уже запятнали свои имена незаконными решениями в деле Медведчука? Надо понимать, что бежать этим судьям после падения Зе-режима будет попросту некуда. И стоит ли уничтожать себя в угоду кучке преступников, захвативших власть в стране?
Зеленские приходят и уходят, а всем нам жить в этой стране. Позволяя власти издеваться над всеми нами, мы унижаем себя и обрекаем на беду. Потому сейчас как никогда важно объединиться вокруг тех сил, которые не боятся бросить вызов этой "зеленой чуме". В отличие от Зеленского, Медведчук знает, как спасти Украину. За это его и преследуют. Но правое дело всегда побеждает. Всегда.
Игорь Вальский