Зеленский в Вашингтоне вчера похвастался внешним кураторам, что в Украине "безусловным приоритетом является верховенство права". А в это же время в Киеве лидеру украинской оппозиции Виктору Медведчуку абсолютно незаконно и абсурдно вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на два месяца. Хотя закон говорит, что расследование в отношении Медведчука давно завершено, и прокуратура начала знакомить сторону защиты с материалами дела, а значит повлиять на результаты расследования Медведчук уже никак не может и домашний арест, который избирался на время следствия, подлежит отмене.

То есть право и закон в Украине при Зеленском не просто не работают – власть открыто и нагло плюет на них, демонстрируя своим оппонентам, что не остановится ни перед чем ради сохранения власть. Это авторитаризм Зеленского в худших его проявлениях. Оппозицию преследуют, СМИ закрывают, на несогласных граждан натравливают радикалов, пишет 112.ua.

Зеленский заявил в США, что у него и его команды "есть четкое видение, какой Украина должна быть через 5-10 лет". Что же, кажется, мы тоже видим, куда ведет страну Зеленский – ко дну. Только вот согласны ли мы с этим? По пути ли нам с этими недонаполеонами?

Я уверен, что общество должно сопротивляться. Нельзя допустить превращения Украины в выжженную землю, где не работает закон, а балом правят нацики. Украине нужна сильная оппозиция, альтернатива, способная вытащить страну из ямы.

Медведчук однозначно будет оправдан, а ЕСПЧ неминуемо примет решение в его пользу. Ведь это откровенное издевательство над правосудием, неприкрытый плевок в лицо тех миллионов граждан, которые поддерживают оппозицию, голосовали за нее.

Посмотрим, какое решение по ходатайству прокурора теперь примет суд. Пойдет ли судья по пути тех коллег, которые уже запятнали свои имена незаконными решениями в деле Медведчука? Надо понимать, что бежать этим судьям после падения Зе-режима будет попросту некуда. И стоит ли уничтожать себя в угоду кучке преступников, захвативших власть в стране?

Зеленские приходят и уходят, а всем нам жить в этой стране. Позволяя власти издеваться над всеми нами, мы унижаем себя и обрекаем на беду. Потому сейчас как никогда важно объединиться вокруг тех сил, которые не боятся бросить вызов этой "зеленой чуме". В отличие от Зеленского, Медведчук знает, как спасти Украину. За это его и преследуют. Но правое дело всегда побеждает. Всегда.

Игорь Вальский