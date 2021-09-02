В деле главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука органы следствия злоупотребляют своими процессуальными возможностями

Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявила заслуженный юрист Украины, член Венецианской комиссии в 2009-2013 гг. Марина Ставнийчук, пишет 112 Украина.

"Я считаю, что органы следствия злоупотребляют своими процессуальными возможностями. И это абсолютно очевидно. Это было очевидно тогда, когда решали вопрос об избрании меры пресечения, особенно когда рассматривались апелляционные жалобы, когда во второй раз продляли меру пресечения. Продолжается абсолютное злоупотребление правами. Рано или поздно те люди, которые злоупотребляют процессуальными правами, будут привлечены к ответственности. Это уже нужно делать, иначе эти люди, которые сегодня являются сотрудниками прокуратуры, сотрудниками органов дознания, - они считают, что закона для них не существует", - отметила Ставнийчук.

Ранее нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин сообщил, что Медведчуку вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста ещё на 2 месяца.