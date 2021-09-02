Новое ходатайство прокуроров о продлении домашнего ареста председателю партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку является прямым проявлением политических репрессий
Новое ходатайство прокуроров о продлении домашнего ареста председателю партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку является прямым проявлением политических репрессий, пишет 112 Украина.
Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Василий Нимченко.
Он отметил, что меру пресечения просят продлить снова, несмотря на то, что ранее было объявлено об окончании следственного процесса.
"Как можно в таком случае предъявлять какие-то основания о продлении меры пресечения? Скажите, говорит ли это о наличии здравого смысла или о чем-то другом? Естественно, мы видим сейчас преднамеренные действия. Сейчас Зеленский будет ссылаться на документы генпрокуратуры и говорить, мол, что у нас порядок и что даже санкции ввели, чтобы следственные материалы не были уничтожены", - сказал Нимченко.
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Депутат добавил, что в отношении следствия и меры пресечения всегда должны быть факты, которые четко указывают на совершение подозреваемым правонарушения.
"Мы видим, что есть голословные заявления, есть предоставление полномочий органу, который не является правосубъектным в отношении правопорядка и соблюдения законов", - резюмировал депутат.