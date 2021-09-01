Всемирный банк подтверждает данные, которые председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук привел в своем интервью относительно того, что в экономике Украины после 1991 года наблюдается глубокий кризис. Об этом пишет издание Tellerreport, передает "Знай".

"В экономике страны после 1991 года также наблюдается глубокий кризис. Так, в декабре 2020-го председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук констатировал, что Украина, в отличие от большинства бывших советских республик, не смогла достичь показателей ВВП, существовавших на момент распада СССР. Слова Медведчука подтверждаются и данными Всемирного банка", - говорится в публикации.

Напомним, ранее председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что Украина - единственная страна среди бывших республик Советского Союза, которая не вышла на уровень экономики и ВВП 1990 года.

"Что отличает государство? Уровень жизни людей, уровень экономики, уровень реализации социальных программ. Давайте посмотрим, что происходит здесь (в Украине, - ред.). Первое - уровень доходов и уровень экономики. Украина - единственная страна среди бывших республик Советского Союза, которая не вышла на уровень экономики и ВВП 1990 года. Единственная! Ее экономика по итогам 2020 года составляет 64% от ВВП УССР 1990 года", - отметил оппозиционный политик.

В своей статье "Какой может быть Украина?" он проанализировал все риски, которые существуют в нашей стране и написал план выхода из нынешнего кризиса.