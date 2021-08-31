На Никольской Слободке возникли недоразумения между застройщиком и отдельными представителями общины из-за забора вокруг стройки, который, как оказалось, был установлен с нарушениями. Однако застройщик ООО “Новая Слободка” наладил конструктивный диалог с жителями района, учел их пожелания и показал, что прислушивается к мнению местных жителей, говорится в сюжете телеканала Live.

Там сообщается, что в дело вмешалось коммунальное предприятие “Киевблагоустройство”. Его представители определили четкие границы, где должен стоять забор. Владелец участка признал проблему и даже пришел пообщаться с местной общиной.

"Мы из открытых источников узнали такую историю, что планируется некая акция по разурешению забора. Мы спокойно перемеряли нашу территорию, посмотрели, где стоит забор. Обнаружили действительно, что забор стоит дальше где-то на 50 сантиметров. Признаю, это наша ошибка где-то оплошал исполнитель. Выяснив, что у нас есть немного заступ за нашу территорию, мы решили сами демонтировать этот забор”, - отметил владелец ООО “Новая Слободка” Александр Стельмащук.

После этого, передает Live, застройщик оперативно снес старый забор и установил новый - теперь в разрешенных законом пределах.

"Сегодня вы уже видели как ООО “Новая Слободка” собственными силами демонтировала собственный забор. Сейчас она уже устанавливает новый, но отодвинув его. Это делается с целью соблюдения границ земельного участка собственника. Мы мгновенно отреагировали на недостатки, которые нам указали в КП “Киевблагоустройство”, мгновенно демонтировали забор и устроили его границах земельного участка”, - заверил юрист ООО "Новая Слободка" Дмитрий Москаленко.

В сюжете говорится, что в “Новой Слободке” поблагодарили коммунальщиков из “Киевблагоустройства” и собравшихся за конструктивный диалог и совместное решение спорного вопроса.

"Именно так: конструктивно и законно застройщик намерен работать и в дальнейшем”, - резюмировали СМИ.