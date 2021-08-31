Президент Украины Владимир Зеленский сделал своей главной мишенью политических оппонентов, в особенности - лидера оппозиции, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом пишет 112.ua со ссылкой на издание Viral Nigeria.

Журналисты напомнили, что до сегодняшнего дня, прокуратура еще не представила доказательства против Медведчука, что свидетельствует о политическом преследовании оппозиционного политика.

"Президент сделал мишенью самих политиков, в том числе главу партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Лидеру оппозиции в настоящее время предъявлено обвинение в государственной измене, и он ожидает суда. Прокуратура еще не представила доказательства против него", - говорится в публикации.