Об этом пишут "Українські новини". Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.
Политолог, блогер Александр Лазарев считает, что Президент Украины Владимир Зеленский окончательно разочаровался в Александре Кубракове, совсем недавно назначенном на должность министра инфраструктуры Украины.
Об этом блогер заявил на своей странице в социальной сети Facebook.
"Президент Зеленский окончательно разочаровался в министре инфраструктуры Александре Кубракове. История не новая и проблемы накапливались постепенно", - написал Лазарев.
Политолог утверждает, что постоянные коррупционные скандалы, а также аппаратные интриги с участием министра все больше подогревали "градус недовольства" президента. "Что логично, ведь любые скандалы с ТОП-чиновниками автоматически ударяют по репутации президента", - отметил Лазарев.
Дженнифер Лопес поймали в объятиях Киркорова, Полякова позавидовала: "Реально так выглядит?"
Бархатный сезон отменяется, в Украину ворвется резкое похолодание: детали прогноза на сентябрь
Горе пришло в семью знаменитой актрисы, врачи были бессильны: "8 сентября должен был исполниться год"
Судья "Мастер Шеф" сильно изменился перед новым сезоном, как он теперь выглядит: "Красавчик, похудел..."
1 сентября в Украине резко похолодает: где школьникам придется взять зонт
По его информации, к этому добавилось еще и категоричное требование Государственного департамента Соединенных Штатов Америки - исключить Кубракова из делегации в США из-за его "токсичности".
"Как мне стало известно из моих источников, сразу после звонка из Вашингтона, Зеленский вызвал Кубракова на ковер и провел с ним очень серьезный и довольно неприятный разговор. Который, очевидно, будет иметь далеко идущие последствия для министра инфраструктуры... Следите за новостями, вскоре мы о них узнаем", - подытожил политолог.