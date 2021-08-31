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Политолог, блогер Александр Лазарев считает, что Президент Украины Владимир Зеленский окончательно разочаровался в Александре Кубракове, совсем недавно назначенном на должность министра инфраструктуры Украины.

Об этом блогер заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Президент Зеленский окончательно разочаровался в министре инфраструктуры Александре Кубракове. История не новая и проблемы накапливались постепенно", - написал Лазарев.

Политолог утверждает, что постоянные коррупционные скандалы, а также аппаратные интриги с участием министра все больше подогревали "градус недовольства" президента. "Что логично, ведь любые скандалы с ТОП-чиновниками автоматически ударяют по репутации президента", - отметил Лазарев.

По его информации, к этому добавилось еще и категоричное требование Государственного департамента Соединенных Штатов Америки - исключить Кубракова из делегации в США из-за его "токсичности".

"Как мне стало известно из моих источников, сразу после звонка из Вашингтона, Зеленский вызвал Кубракова на ковер и провел с ним очень серьезный и довольно неприятный разговор. Который, очевидно, будет иметь далеко идущие последствия для министра инфраструктуры... Следите за новостями, вскоре мы о них узнаем", - подытожил политолог.