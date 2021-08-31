Иностранные СМИ по всему миру продолжают критиковать действия нынешней власти в лице президента Украины Владимире Зеленского за незаконное введение санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK, пишет "112 Украина".

Так, о санкциях СНБО в отношении независимых телеканалов написал англоязычный сайт Archyde. Об этом же в своих материалах упомянули американский сайт Newsfounded, испаноязычный Notiulti, франкоязычный Sird.

"Сегодня Зеленеский ввел санкции против блогера Анатолия Шария. А ранее закрыл три телеканала, связанных с депутатами партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Одного из лидеров партии, Виктора Медведчука, отправили под домашний арест. Накануне его дело было передано в суд", - пишут СМИ.