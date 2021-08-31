Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что миллионы украинцев выступили против политики Киева в сфере языка и свободы слова. Об этом пишет американское издание The World Stock Markets, передает 112ua.tv.

Политик отметил, что Европа в ответ на закрытие оппозиционных СМИ ничего не делает для того, чтобы остановить эти "репрессивные действия".



"Хочу сказать, как гражданин Украины, я очень сомневаюсь, что сегодня миллионы граждан поддерживают ту политику, которая проводится в Украине", - заявил он. По его словам, "не является никаким секретом на сегодняшний день, что дискриминация русского языка негативно воспринимается среди русскоязычного населения".

Сегодня, отмечает политик, в стране фактически под полным запретом оказалось "культурное наследие, которое было наработано и украинским, и русским народом, и многими другими народами бывшего Советского Союза". Однако очень многие в стране не хотят, чтобы страна строилась как "анти-Россия". "Так считают избиратели нашей партии, так считают очень многие люди у нас в стране", - отметил он.

Медведчук подчеркнул, что украинцы "не согласны танцевать одни и те же танцы, не согласны говорить на одном языке, не согласны исповедовать одну и ту же религию, не согласны уважать в истории те или иные события, даты и давать им однозначные комментарии с теми, которые дает им господин Порошенко и его политическая сила".

Социологические исследования, по его словам, говорят также о том, что миллионы граждан Украины не согласны с курсом страны в НАТО.

Точно так же миллионы украинцев не поддерживают преследование оппозиции, отметил Медведчук.

"Та борьба с инакомыслием, которая началась с закрытия телевизионных каналов (112, NewsOne, ZIK), закрытие "Першого Незалежного", который просуществовал в эфире всего час и был закрыт по письму заместителя председателя Службы безопасности, есть, по факту, не что иное, как преступные действия относительно свободы слова. Свободы слова, которая сегодня провозглашена конституцией", - подчеркнул Медведчук.

При этом политик обратил внимание на то, что Европа в ответ на действия Киева, закрывающего оппозиционные СМИ, ничего не делает для того, чтобы остановить эти "репрессивные действия, направленные на узурпацию власти и установление в стране диктаторского режима".