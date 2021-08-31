Президент Украины Владимир Зеленский недемократическим путем закрыл три популярных телеканала в Украине - "112 Украина", NEWSONE и ZIK.

Об этом говорится в публикации Tellerreport, пишут на 112ua.tv.

"Ранее в феврале Зеленский недемократически закрыл три популярных преимущественно русскоязычных телеканала - ЗиК, 112 Украина и NewsOne, - которые были связаны с лидером оппозиции Виктором Медведчуком.

Позже Медведчук был арестован и обвинен украинским правительством в "государственной измене", - говорится в статье.

Напомним, 23 августа сотни журналистов незаконно закрытых каналов провели митинг с требованием о защите свободы слова в Украине. Журналисты планировали провести митинг под зданием Национальной оперы, где собрались участники "Крымской платформы". Власть натравила на журналистов полицию и нацгвардию.