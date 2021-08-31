Оригинал - на странице Александра Потемкина в Facebook

Медведчук - системный политик. Его статьи являются отражением реальной политики, а не политики по приколу. Последняя статья описывает глубинные процессы, происходящие в Украине. Ведь политика - это как айсберг, видна только небольшая часть видимой политики, а подводные процессы увидеть и понять трудно, пишет 112.ua.

Во-первых, Медведчук пишет ещё раз о статье Путина, значит, важность этой статьи в Украине не поняли. Путин пишет о том что часть территорий и людей достались Украине незаконно, то есть ограбили Россию, недвусмысленно намекая Украине на территориальные и людские претензии. Зеленский же подыгрывает Путину, говоря, что украинцы могут уже собирать вещи в Россию. Во-вторых, пишет Медведчук, о системных проблемах в стране. Эти проблемы не уникальные, а были в Украине и 100 лет назад. И тогда украинская власть не смогла справиться с теми вызовами, что привело к потере независимости Украины. И сейчас, если власть начнет повторять те же ошибки, о которых говорил Грушевский, что цель Украины не быть Анти-Россией или пародией других стран, а Украина должна понять и найти свое место в мире, иметь свою роль, возможно, роль моста между Россией и Европой. Так же один из основателей современной Украины Вячеслав Черновол предлагал федеративный устрой Украины. Что позволило бы сформировать страну, где ценности одной части страны не ущемляют другие части. Но федеративный устрой требует высокопрофессиональных управленцев, которые бы смогли развивать одновременно как отдельные части Украины, так и страну целиком, учитывая территориальные особенности каждого уголка страны. Но, если у власти находятся люди, уровень компетентности позволяет управлять племенем, а не страной, происходят процессы примитивизации государства. Закрытие высокоинтеллектуальных производств, закрытие производств с высокодобавленной стоимостью, а дальше, как следствие, - сокращение социальной ответственности государства, сворачивание медицинской и образовательной сферы. И самое главное, что Медведчук не просто критикует власть, а предлагает пути выхода из 30-летнего тупика стагнации страны.

Сначала ответить на простые вопросы: что объединит Украину, что не даст развалить страну? Какой быть Украине?

Думаю, все согласятся с Медведчуком, что, во-первых, право, законность, защита граждан, защита их прав и свобод. Во-вторых, нас спасет экономический прагматизм, умение получать выгоду на мировых рынках, и российский рынок мы терять не должны. В-третьих, социальная справедливость. Без работы социальных программ нам страну из нищеты ни вытянуть, ни спасти от эпидемий, ни восстановить после боевых действий.

Александр Потемкин