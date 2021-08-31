Оригинал на странице Юрия Дудкина в Facebook

Американское издание The Libertarian Republic опубликовало статью председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?", которую оппозиционный политик написал, анализируя статью президента России Владимира Путина. Об этом сообщает 112.ua.

Отмечу, The Libertarian Republic - это журнал новостей свободного рынка, культуры и общественного мнения, в котором публикуются статьи выдающихся либертарианцев, консерваторов, независимых политиков, а иногда и демократов.

Ранее статью Виктора Медведчука опубликовало влиятельное американское издание Time Business News.

Что-то я не видел ни одной публикации в американских СМИ самых известных украинских либертарианцев от "слуг народа" Зеленского и Стефанчука, так любящих Запад и США!

Юрий Дудкин