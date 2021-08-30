Решение Европейского суда по делам человека относительно иска председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука будет однозначно в пользу оппозиционного политика и не в пользу действующего президента Украины Владимира Зеленского

Такое мнение в эфире телеканала "Перший Незалежний" высказал политолог Сергей Годный, пишет 112ua.

"Мы уже сейчас с вами четко видим, что около 70% украинцев разобрались в том, какая сложилась ситуация, им для этого понадобилось несколько месяцев. Большинство украинцев - и это для Зеленского должно быть симптоматично, ведь за него 73% проголосовали, а сейчас другая ситуация. И эти люди должны уже четко понимать, что это (дело против лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь", - ред.) политическое преследование. И мы понимаем, что маховик развернется в другую сторону, потому что Медведчук борется, уже подал и второй иск к ЕСПЧ. И я уверен, что решение Европейского суда будет однозначно в пользу Медведчука и не в пользу Зеленского", - отметил он.

При этом Годный также подчеркнул, что лидер оппозиции имеет кадровый потенциал, с помощью которого сможет доказать, что глава государства нарушал закон.

"Ну и соответственно, отсюда логичный вопрос - скажите, имеет ли Зеленский кадровый потенциал для того, чтобы наконец что-то доказать, какие-то претензии к своим оппонентам? Нет. А имеет ли Медведчук такой потенциал? Имеет - он имеет мощного прокурора, будущего и бывшего прокурора, я надеюсь, будущего генерального прокурора Кузьмина, который сможет до конца довести то, что Зеленский таки нарушал закон", - резюмировал эксперт.