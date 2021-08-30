Зеленский так доруководился страной за два года, что этой осенью люди готовятся к худшему: тарифы продолжают расти, у пенсионеров не хватает денег на еду и лекарства, цены на продукты растут. В судах в интересах власти продолжается правовой беспредел, а мир на Донбассе не приблизился ни на шаг. Лидер оппозиции Виктор Медведчук говорит, если возмущение людей выльется в новые протесты - такое потрясение для Украины может стать фатальным, пишет 112.ua.

"После второго Майдана мы фактически угробили экономику, социальную сферу, и через 7 лет после событий второго Майдана мы далеки, чтоб выйти на уровень 2013 года и в плане экономического развития и в социальной сфере. Если мы не восстановим построения разновекторной экономики с учетом моста между Европой и Россией, восстановление экономики и экономических отношений с Россией, с другими странами, в первую очередь со странами Тихоокеанского, азиатского региона, то еще один Майдан страна может и не пережить", - говорит председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Медведчук призвал Зеленский опомниться и подумать о людях. Власть не видит пределов в вопросах повышения цен и увеличения тарифов, а о зарплатах и ​​пенсиях никто не думает. У Зеленского будто нарочно испытывают терпение народа.

"Если люди дальше будут терпеть рост жилищно-коммунальных тарифов, которые в среднем за последние годы выросли на 875%, на 1300% выросла стоимость газа, по сравнению с 2014 годом для населения. Минимальная пенсия и прожиточный минимум упали на 50%, цены на продукты питания и товары потребления выросли на 270-300%, значит, так будет продолжаться", - отметил он.

Если этой осенью у людей все же лопнет терпение - Украину спасут только законные перевыборы, убежден Виктор Медведчук.

"Тогда могут быть процессы, которые должны повлиять на власть или изменить политику, или провести в стране выборы - как парламентские, так и президентские - для смены власти, которая могла бы изменить эту ситуацию", - указал нардеп.

Если Зеленский, возможно, думает, что после встречи с президентом США Джо Байденом что-то должно измениться в Украине, то Виктор Медведчук советует украинцам надеяться только на себя, а значит - объединяться и самостоятельно строить успешную страну изнутри.

"Нам эту страну не построит никто - ни США, ни Европа, ни Россия. Только граждане Украины, осознав, что все зависит от них, могут сделать перелом в том, что мы ощущаем сегодня, при прежнем режиме - бедную страну, а при режиме сегодняшнем - нищую страну. Исправить эту ситуацию можно лишь объединившись, поняв, что у нас общее, и действительно ли мы хотим жить в успешной стране, которая будет жить и работать в интересах всех граждан нашей страны, всех граждан Украины", - добавил председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь".