Статья Виктора Медведчука о судьбе Украины адресована в первую очередь украинскому обществу, потому что он, находясь под домашним арестом, пытается внутри страны выстроить с обществом прямой диалог на эту тему. Об этом рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию "Украина.ру".

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в статье "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?" ранее написал, что сохранение нынешней политической команды неизбежно добьет страну. По его мнению, для вывода страны из кризиса нужно обеспечить защиту прав и свобод граждан, экономический прагматизм и возвращение на российский рынок, а также социальную справедливость.

Эксперт подчеркнул, что Медведчук делает то, чего не делает президент Владимир Зеленский, хотя предполагалось, что он должен был этим заниматься с 2019 года.

"С учетом нарастания кризисной ситуации, учитывая, что Зеленский, за которого избиратели голосовали как за "анти-Порошенко", по сути, возглавил на следующий день после избрания полностью порошенковский курс в виде его триады "Армiя, вiра, мова"… Я думаю, что как минимум те, кто голосовал за Зеленского, поймут, что им не за кого будет голосовать, кроме как за Медведчука", — указал Молчанов.

Смысл статьи Виктора Медведчука об Украине состоит в том, что сделал то, что должен был сделать президент Владимир Зеленский, — ответил президенту РФ Владимиру Путину на его статью о едином народе, написав план по выходу из нынешнего кризиса, заключил собеседник издания.