Смысл статьи Виктора Медведчука об Украине состоит в том, что сделал то, что должен был сделать президент Владимир Зеленский, — ответил президенту РФ Владимиру Путину на его статью о едином народе, написав план по выходу из нынешнего кризиса. Об этом рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру.

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в статье "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?" ранее написал, что сохранение нынешней политической команды неизбежно добьёт страну. По его мнению, для вывода страны из кризиса нужно обеспечить защиту прав и свобод граждан, экономический прагматизм и возвращение на российский рынок, а также социальная справедливость.

У Зеленского на эту тему просто отшутились, а вот Медведчук решил ответить фундаментально на статью президента России с учётом действительных национальных интересов Украины, считает эксперт.

"Главный посыл в том, что для сохранения нормального существования украинского государства необходимо выполнить три вещи: перестать отказываться от многообразия, то есть перестать строить моноэтническую страну; необходим экономический прагматизм, в том числе во взаимоотношениях с Россией; необходима социальная справедливость, то есть ставка на социальные блага", — указал Молчанов.

Статья Медведчука адресована в первую очередь к украинскому обществу, потому что он, находясь под домашним арестом, пытается внутри страны выстроить с обществом прямой диалог на эту тему. Так, как не делает этого Зеленский, хотя предполагалось, что он должен был этим заниматься с 2019 года, заключил собеседник издания.