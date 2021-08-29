Президент Украины Владимир Зеленский заигрывает с национал-радикалами. Тем не менее они не поддержат его ни сейчас, ни в будущем. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, пишет "112 Украина".

"Власть, которая ориентируется на внешние источники подачи команд, власть, которая не думает о собственных гражданах, власть, которая действует не в интересах своих граждан, она не может улучшить ситуацию в стране, потому происходит и то, что вы видели на кардах, связанных с Порошенко. Порошенко - мой политический оппонент. Я никогда его не поддерживал и не собираюсь это делать. Но те методы, которые применяются к представителю оппозиции, свидетельствуют о том, что собой представляет власть. А она, получается, не представляет собой ничего, потому что правоохранительные органы могут возбуждать незаконно уголовные дела, могут их фабриковать, могут закрывать рот оппозиции и СМИ, но не могут навести порядок на улицах", - сказал он.

По его словам, "несмотря на то что Зеленский и его команда постоянно заигрывают с этой властью, пытаются получить хоть какие-то дивиденды, зная, осознавая то, что этого никогда не произойдет".

"Национал-демократы, национал-радикалы никогда не поддержат ни в настоящем, ни в будущем времени Зеленского. И если он этого не понимает, то это еще хуже, чем то, если он это осознает и надеется на то, что эта ситуация для него может измениться", - добавил Медведчук.