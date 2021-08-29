Виктор Медведчук является самым популярным политиком современной Украины. Об этом пишет Юрий Дудкин на своей странице в Facebook, передает сайт pnk.tv.
В неволе, но в борьбе
По всем социологическим опросам, на сегодняшний день Виктор Медведчук является самым популярным политиком современной Украины. Как только ни пытается власть дискредитировать его имя, в том числе и через карманных социологов, экспертов на телевидении, он по-прежнему полон сил и много работает.
"По поводу моего настроения. Оно не меняется, тем более в условиях опасности, в условиях борьбы. Я хорошо понимал, на что шел, когда стал оппозиционным политиком. Я понимал и понимаю сегодня, что означает борьба с действующей властью, ‒ сказал оппозиционный политик. ‒ Может быть, мы, наша партия, до конца не понимали, до каких пределов может дойти эта власть. Но она дошла. Поэтому состояние борьбы, состояние настроя на борьбу – это главное, что есть сегодня и в моих действиях, и в моих помыслах".
Целиком разделяю это мнение.
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Украине нужен другой лидер, который сможет прекратить кровопролитие на востоке, установить прочный мир, выйти из-под внешнего управления Запада и его форпоста - США, новым, иным курсом начать восстановление страны. Такой лидер есть - народный депутат Виктор Владимирович Медведчук!
Юрий Дудкин