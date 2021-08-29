Нынешняя власть уничтожает Украину. Такое заявление сделал политтехнолог, ведущий Денис Жарких в ходе митинга закрытых телеканалов "112 Украина", Zik и NewsOne под зданием Национальной оперы, где собрались участники "Крымской платформы"

Трансляцию вел "Перший Незалежний", информирует 1 12ua.

"Огромный идет резонанс, говорят, ребята, мы вас поддерживаем, вот хорошо, что вы хоть в YouTube есть, если вы уйдете с YouTube, кого мы будем смотреть, где мы будем правду…

Не было, совершенно не было ситуации, где бы... Не было ни одного выпуска, где бы нас не поддерживали. Все говорят, что "все таки вы несете правду", "мы разочаровались в Зеленском", "только вас можно послушать". И это действительно так. И очень много говорят плохо о Зеленском, и поддерживают Виктора Владимировича Медведчука. Говорят, "вот видите, государственник, человек, который может сделать, почему из него делают врага народа, почему из вас делают врагов народа, вы же действительно говорите правду". Действительно люди, которые есть, политики, в том числе Виктор Владимирович, которые могут государственно подойти не с помощью кривляния, не с помощью видосиков. Ведь мы же не видосики с вами делаем… Многие эксперты обижаются, говорят, почему нас. А говорю: "Я говорю с народом, потому что с ними интересно, потому что интересно, что о себе думает простой народ""… - высказался Жарких.

При этом он подчеркнул, что украинцам стоит понять, какую страну они хотят.

"Наша задача, я спрашиваю, вот какую страну мы строим, как мы будем жить, как вы видите. Вот люди ругаются, я же не говорю, вот ругайте Зеленского, я говорю: "Вы скажите, как жить, вы кого поддерживаете". И что говорят: "Мы вас поддерживаем", "Мы ОПЗЖ поддерживаем", "Мы Медведчука поддерживам", "Мы вам доверяем". Многие люди говорят: "Давайте выходить на улицу", "давайте сметем эту власть". Я говорю: "Несмотря на то, что они с нами сделали - давайте думать, сначала подумаем какая страна вот у нас будет". Вот вышла сегодня новая статья Виктора Медведчука, вот он говорит, какая должна быть страна: он говорит правовая, интеллектуальная, индустриальная. То есть он говорит, что мы должны понять, что мы хотим…

Почему я вышел (на митинг телеканалов, - ред.)… Потому что мы хотим вернуться в эфир, потому что народу это нужно. Страна в опасности, мы должны государственность свою отстраивать. И не так, как пытаются сделать. Он (Медведчук, - ред.) там очень хорошо описывает, что те, кто кричат и говорят о своем любви к государству, к Украине, на самом деле эту Украину уничтожают и играют в том числе и с Путиным, потому что там было написано в этой статье, что Путин приглашает украинцев, он говорит: "Ну хорошо, мы с вами один народ", а Зеленский выгоняет. То есть Медведчук говорит: "Смотрите, они в одной лодке". И он говорит: "Смотрите, страна в опасности". И если уйдут миллионы людей, они уйдут с территории, как это было с Крымом, с Донбассом", - отметил политтехнолог.

"Мы занимались именно коммуникацией с народом, чтобы люди говорили. Я не пытаются натравить народ на власть, не надо никого натравливать. давайте жить по закону… Мы должны сделать правовое государство, жить по закону, а не по понятиям, не по политической целесообразности , не по каким-то там эмоциям. Давайте жить по закону, вот и все", - заявил Жарких.

Также он добавил, что власть поступила незаконно, закрыв три телеканала.

"С нами поступили беззаконно. И дело даже не в том, что нам плохо, а в том, что всем плохо. Плохо зрителям и плохо даже тем, кто против нас, потому что они уже не имеют альтернативную точку зрения.

Мы ж видим, как на нашем месте становятся другие каналы… Мы должны иметь альтернативную точку зрения. Когда есть альтернативная точка зрения, она не обязательно правильная, но она помогает укрепиться в правильной точке зрения.

На каналах были разные люди, но испугались именно оппозицию. А раз боятся, это именно страх - бояться каналов, политиков, экспертов. Если они боятся - значит не умеют управлять, не могут управиться со всей страной.

Донбасс не вернули, Крым не вернули, только одни разговоры. Говорить они умеют, а делать ничего не умеют. И этого они бояться, что мы это покажем, но мы же это показывали ради страны", - подчеркнул Жарких.

Напомним, журналисты закрытых Зеленским каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK направили письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой обратить внимание на свободу слова в Украине и повлиять на украинскую власть.

Ранее также с просьбой о встрече журналисты обращались к президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и к лидерам стран Европейского Союза, главам руководящих органов ЕС и профильных международных организаций в связи с давлением на свободу слова в Украине.

Также Евродепутаты написали Жозепу Боррелю письмо о нарушении Украиной принципов свободы слова и законов в ситуации со "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Кроме того, в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине" решение о наложении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также закрытие телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK было названо противоречащим международным стандартам в области прав человека, поскольку ему не хватает обоснования необходимости и пропорциональности и оно не было принято независимым органом.