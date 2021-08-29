Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" продолжит борьбу за защиту наших граждан от преступных действий власти

Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в интервью "Першому Незалежному", информирует 112ua.

"Я хочу сказать одно: позиция нашей партии является оптимистической. Мы продолжаем борьбу, продолжает борьбу партия, продолжаю борьбу я. Независимо от того, что нахожусь под домашним арестом, я вижу смысл борьбы. А смысл этой борьбы - это защита интересов наших граждан. Это защита интересов от того, что власть не хочет на Донбассе, защита от жилищно-тарифных цен на услуги, которые просто зашкаливают и уничтожают наших людей. Это защита их прав и свобод, это защита их социальных обязательств со стороны государства, которые должны были быть направлены со стороны государства и власти и которую они на себе не ощущают. Это защита нашей экономики. Мы должны продолжать это борьбу, потому что только мы можем построить новую, успешную страну. Нам эту страну не построит никто - ни США, ни Европа, ни Россия. Только граждане Украины, осознав, что все зависит от них, могут сделать перелом в том, что мы ощущаем сегодня. При прежнем режиме - бедную страну, а при режиме сегодняшнем - нищую страну. Исправить эту ситуацию можно лишь объединившись, поняв, что у нас общее, и действительно ли мы хотим жить в успешной стране, которая будет жить и работать в интересах всех граждан нашей страны, всех граждан Украины", - подчеркнул Виктор Медведчук.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти являются откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

20 августа секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил по итогам заседания ведомства о введении санкций против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний - издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги и еще нескольких человек. Данилов заявил, что они якобы занимались "противоправной деятельностью на территории Украины". Под угрозой закрытия также пребывает канал "Наш".