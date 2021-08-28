Первый Майдан 2004-го, второй 2014-го уничтожили нашу экономику, а подписание Соглашения об ассоциации с Европейским союзом и Зоны свободной торговли поставили крест не только на возможностях возрождения экономики, но и привели к окончательному падению ее в глубокий кризис. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в интервью, размещенном на сайте MIGnews.com.ua.

"Первый Майдан 2004-го, второй 2014-го уничтожили нашу экономику. А подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и Зоны свободной торговли поставили крест не только на возможностях возрождение экономики, но и привели к окончательному падению ее в глубокий кризис, который не может обеспечить наполнение социальных программ в стране", - заявил Виктор Медведчук.

Также он отметил, что уровень независимости Украины на сегодняшний день - это характеристика 30 лет.

"Конечно, можно и нужно устраивать парады. Конечно, нужно и можно устраивать праздники для людей. Конечно, День независимости останется Днем независимости. Но надо его наполнить реальным содержанием, надо изменить ситуацию в стране, надо возродить экономику, надо восстановить отношения со странами, где наша продукция была конкурентоспособной, и в первую очередь это касается РФ, стран СНГ, стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Надо защитить права и свободы наших граждан. А последние годы правления господина Зеленского показали, что эти права и свободы фактически уничтожены. Уничтожены свободные СМИ, закрыты телевизионные каналы, интернет-сайты. Все то, что сегодня формирует, оповещает и провозглашает иную точку зрения, которая не совпадает с точкой зрения власти, уничтожается", - выразил мнение оппозиционный политик.

Медведчук добавил, что в стране идут политические репрессии.

"Идут политические репрессии. Идет узурпация власти. Устанавливается режим диктатуры. Вот что надо победить для того, чтобы наша страна стала независимой. И тогда это будет полноправный праздник в интересах наших людей. Не просто праздник по дате, а праздник по содержанию и по существу", - подытожил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Напомним, глава "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в интервью "Першому Незалежному" заявил, что Украина может не пережить еще один Майдан.