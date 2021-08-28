Государственное управление в Украине полностью развалено, поскольку у представителей нынешней власти полностью отсутствуют профессиональные навыки, и в ближайшие годы не появятся

Государственное управление в Украине полностью развалено, поскольку у представителей нынешней власти полностью отсутствуют профессиональные навыки, и в ближайшие годы не появятся. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, передает Zik.

По словам оппозиционного политика, непрофессионализмом власти вовсю пользуются отдельные люди. В качестве примера он привел ситуацию с украинским самолетом в Афганистане, экипаж которого, вместо эвакуации своих сограждан, решил подзаработать, вывезя из страны тех, кто мог заплатить большие средства.

"На фоне всего того бардака, который происходит в государственном управлении, это только элемент, который каким-то образом является какой-то сотой частицей того, что происходит в управлении в стране, потому что государственное управление в Украине полностью развалено. Полностью развалено. Оно развалено в первую очередь потому, что полностью отсутствует профессионализм тех, кто во власти, а у них его никогда не было и вряд ли в ближайшие годы будет. А во-вторых, отсутствие хоть какой-то политики поведения. И ведь это наблюдается не только в этом. Но это вопиющий случай, с которого, с одной стороны, люди смеются, с другой стороны, я считаю, на уровне государственных чиновников надо плакать. Идет серьезная операция, когда каждая страна пытается найти возможность спасти своих граждан от смерти, от других негативных последствий, которые могут иметь место в Афганистане, а наш самолет пролетает и выполняет коммерческой рейс. Причем, вы же понимаете, что это коммерческий рейс не той компании, которая его послала, потому что это вообще военно-транспортный самолет, а это экипаж просто решил заработать. Ну и что. Если бардак в Украине, то почему бы не использовать этот бардак в своих интересах. Вот и всё", – подчеркнул Медведчук.

Напомним, ранее в интервью "Першому Незалежному" глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что только украинцы могут построить успешную Украину, нам ее не построит ни США, ни Европа, ни Россия.

"Мы должны продолжать эту борьбу, потому что только мы можем построить новую, успешную страну. Нам эту страну не построит никто – ни США, ни Европа, ни Россия. Только граждане Украины, осознав, что всё зависит от них, могут сделать перелом в том, что мы ощущаем сегодня. При прежнем режиме – бедную страну, а при режиме сегодняшнем – нищую страну. Исправить эту ситуацию можно лишь объединившись, поняв, что у нас общее и действительно ли мы хотим жить в успешной стране, которая будет жить и работать в интересах всех граждан нашей страны, всех граждан Украины", – считает Медведчук.