Государственное управление в Украине полностью развалено, поскольку у представителей нынешней власти полностью отсутствуют профессиональные навыки, и в ближайшие годы не появятся
Государственное управление в Украине полностью развалено, поскольку у представителей нынешней власти полностью отсутствуют профессиональные навыки, и в ближайшие годы не появятся. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, передает Zik.
По словам оппозиционного политика, непрофессионализмом власти вовсю пользуются отдельные люди. В качестве примера он привел ситуацию с украинским самолетом в Афганистане, экипаж которого, вместо эвакуации своих сограждан, решил подзаработать, вывезя из страны тех, кто мог заплатить большие средства.
"На фоне всего того бардака, который происходит в государственном управлении, это только элемент, который каким-то образом является какой-то сотой частицей того, что происходит в управлении в стране, потому что государственное управление в Украине полностью развалено. Полностью развалено. Оно развалено в первую очередь потому, что полностью отсутствует профессионализм тех, кто во власти, а у них его никогда не было и вряд ли в ближайшие годы будет. А во-вторых, отсутствие хоть какой-то политики поведения. И ведь это наблюдается не только в этом. Но это вопиющий случай, с которого, с одной стороны, люди смеются, с другой стороны, я считаю, на уровне государственных чиновников надо плакать. Идет серьезная операция, когда каждая страна пытается найти возможность спасти своих граждан от смерти, от других негативных последствий, которые могут иметь место в Афганистане, а наш самолет пролетает и выполняет коммерческой рейс. Причем, вы же понимаете, что это коммерческий рейс не той компании, которая его послала, потому что это вообще военно-транспортный самолет, а это экипаж просто решил заработать. Ну и что. Если бардак в Украине, то почему бы не использовать этот бардак в своих интересах. Вот и всё", – подчеркнул Медведчук.
Напомним, ранее в интервью "Першому Незалежному" глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что только украинцы могут построить успешную Украину, нам ее не построит ни США, ни Европа, ни Россия.
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"Мы должны продолжать эту борьбу, потому что только мы можем построить новую, успешную страну. Нам эту страну не построит никто – ни США, ни Европа, ни Россия. Только граждане Украины, осознав, что всё зависит от них, могут сделать перелом в том, что мы ощущаем сегодня. При прежнем режиме – бедную страну, а при режиме сегодняшнем – нищую страну. Исправить эту ситуацию можно лишь объединившись, поняв, что у нас общее и действительно ли мы хотим жить в успешной стране, которая будет жить и работать в интересах всех граждан нашей страны, всех граждан Украины", – считает Медведчук.