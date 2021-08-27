В ближайшее время в отношениях между Западной и Восточной Европой произойдут глобальные перемены. В частности, исходя из прагматичных экономических соображений, Украине придется менять свой курс и обратиться к идеям председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука о восстановлении экономических отношений с Россией. Об этом пишет авторитетное британское издание London Post.

В публикации Украине предрекают уже этой осенью сильные потрясения из-за грядущего экономического и социального кризиса.

«Стране (Украине. – Ред.) придется выбирать между двумя вариантами: необходимостью договариваться с Россией, чего требует здравый смысл, или полностью сдать все остатки независимости международным корпорациям, что отстаивает действующая власть», – говориться в статье.

В опубликованном материале высказываются прогнозы, что Украину захлестнет волна массовых протестов из-за неподъемных коммунальных тарифов и продолжающейся седьмой год войны на Донбассе.

«Единственный политик, который способен предложить другой – мирный путь развития страны – это оппозиционный лидер Виктор Медведчук, который сегодня подвергается политическим репрессиям со стороны украинской власти. Медведчук, на которого наложены американские санкции, последовательно проводит политику сближения Украины с Россией», – информирует лондонская газета.

В публикации также отмечается, что партия Виктора Медведчука – «Оппозиционная платформа – За жизнь» – по всем социологическим опросам занимает второе место после стремительно теряющей доверие украинцев президентской политсилы «Слуга народа», поэтому не исключено, что в случае досрочных парламентских выборов ОПЗЖ обойдет партию Президента Зеленского.

«Таким образом возглавить Украину либо на премьерской, либо на президентской должности может Медведчук. Это приведет к обретению стабильности в регионе, потому что только он может договориться о достижении мира на Востоке Украины, он будет строить отношения с Европой на паритетных основаниях, а не вести себя как шантажист или попрошайка. Это позволит перестроить отношения в Восточной Европе с чистого листа», – подчеркивает британское издание.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук также не исключает протестных акций в Украине осенью, однако, по мнению лидера ОПЗЖ, вследствие протестных Майданов Украина уже понесла огромные экономические потери. И повторение ситуации может иметь самые негативные последствия для страны.