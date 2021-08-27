Украина превратилась в государство с сырьевой экономикой с аграрным уклоном

Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в эфире телеканала "Россия 24", пишет "ПН".

Что отличает государство? Уровень жизни людей, уровень экономики, уровень реализации социальных программ. Давайте посмотрим, что происходит здесь. Первое - уровень доходов и уровень экономики. Украина - единственная страна среди бывших республик Советского Союза, которая не вышла на уровень экономики и ВВП 1990 года. Единственная! Ее экономика по итогам 2020 года составляет 64% от ВВП УССР 1990 года. УССР образца конца 80-х и 90-го года - это экономика, которая входила в десятки лучших экономик стран Европы, именно УССР. И в вопросах космоса, самолетостроения, приборостроения, развития машиностроения и многих других отраслей мы были в десятке лучших в Европе. И что? На сегодняшний день 75-80% экспортной продукции является сырьем, то есть сырьевой характеристикой, - заявил Виктор Медведчук.

Также он продолжил: "Самые главные продукции, которые поставляются на экспорт, - это зерно, зерновые и подсолнечное масло. Мы превратились в сырьевую экономику с аграрным уклоном, и аграрное производство каждой последний год падает", - подытожил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Напомним, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу "Перший Незалежний" заявил, что общество до сих пор считает Украину суверенной, хотя это далеко не так. Не хотелось бы, чтобы звучали какие-либо ультиматумы ее президенту.