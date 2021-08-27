Действующая украинская власть довела экономику страны до полного краха. Ситуация настолько критична, что результатом непрофессиональных действий команды Президента Владимира Зеленского может стать дефолт

Об этом пишет англоязычное интернет-издание, освещающее наиболее резонансные события в мире Around World Journal, ссылаясь на украинских экономистов и политиков, в том числе и на председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

В публикации подчеркивается, что в Украине в ближайшее время ожидается снижение притока инвестиций из-за потенциального обвала на внутреннем рынке и, по мнению советника главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павла Вернивского, эту проблему поможет решить урегулирование ситуации с эмиграцией.

«Может ли Украина позволить себе потерять таланты? Может ли Украина позволить себе терять людей, если они говорят “не на том языке”? Нет, этого не может быть», – цитирует экономиста Around World Journal.

Интернет-издание подчеркивает, что украинские политики «не понимают, куда они ведут страну», приводя слова председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука о том, что украинские власти не смогли вывести страну из кризиса и проводят экономическую политику, которая приведет к провалу.

Напомним, ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что полностью согласен с той частью материалов предъявленного ему обвинения и подозрения, где указано, что он выступает против действующего курса и политики Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом политик заявил, общаясь с журналистами после того, как Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского районного суда города Киева о продлении оппозиционеру домашнего ареста.

«Власть откровенно, открыто, не прячась написала в материалах подозрения, что Медведчук выступает против действующего курса и политики Президента Зеленского. Я подтверждаю. Вот в этой части я категорически подтверждаю. Да, я выступаю против курса Президента Зеленского, который ведет Украину в никуда. Я выступаю против действий власти, возглавляемой Зеленским, который превратил Украину из страны бедной, как было при Порошенко, в страну нищую. И с каждым днем мы все больше ощущаем эти социальные и экономические проблемы нашей жизни и будем ощущать дальше», ‒ подчеркнул оппозиционный политик.