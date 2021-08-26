Нынешней украинской власти скоро понадобятся хорошие адвокаты. Таким образом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин прокомментировал информацию о том, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук подал второй иск к Украине в Европейский суд по правам человека, сообщает 112.ua.

"Медведчук подал второй иск к Украине в ЕСПЧ. Первый, как известно, принят к производству Европейским судом и может быть рассмотрен в приоритетном порядке уже в ближайшее время. В этот раз речь идет о грубом нарушении права на защиту, права на справедливый суд и личную свободу. В этот раз украинская власть обвиняется в незаконном продлении срока домашнего ареста Медведчуку, а также в том, что заангажированный суд по приказу украинской власти не допустил к участию в деле сторону защиты и рассмотрел дело Медведчука не только без его адвокатов, но даже без самого Медведчука. Это явное, очевидное и преступное нарушение прав и законных интересов гражданина, за которое, кстати говоря, предусмотрена уголовная ответственность. Похоже, скоро украинской власти самой понадобятся хорошие адвокаты", - написал парламентарий в Facebook.

Ранее эксперты отметили, что решение ЕСПЧ по делу Медведчука может стать поводом для импичмента президента и отставки генерального прокурора.

В начале августа Европейский суд по правам человека открыл производство на запрос адвокатов по делу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Напомним, Медведчук пожаловался в ЕСПЧ в июне. Он настаивает, что его уголовное дело политически мотивировано и власть нарушает его право на справедливое судебное разбирательство и личную безопасность.