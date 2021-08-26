Адвокат Валентин Рыбин считает, что санкции в отношении журналистов Анатолия и Ольги Шарий были введены президентом Владимиром Зеленским незаконно. В этой связи адвокат считает, что в результате таких решений текущая каденция Зеленского может стать последней, заявил он в интервью каналу "Шарий net", сообщает 112.ua.

"Последние годы не удивляюсь ничему. С приходом к власти Владимира Зеленского я понял, что делается все для того, чтобы уничтожить оставшийся авторитет власти в Украине. Знаю, что санкции, которые введены (в отношении Анатолия и Ольги Шарий, - ред.), являются незаконными, поэтому, как юрист, вижу выход только в их обжаловании", - считает Рыбин.

Также адвокат заявил, что существует вероятность, что в соответствующих инстанциях, удастся обжаловать введенные против журналистов санкции.

"У нас уже есть решения Верховного суда относительно признания незаконным указа президента по отмене указа о назначении судьи Конституционного суда Тупицкого. Также сейчас в суде находится целый пакет исковых заявлений, которые рассматриваются в производстве Кассационным административным судом по обжалованию указов Владимира Зеленского, которым были введены санкции против в отношении Виктора Медведчука, Тараса Козака и др. Я думаю, там будут определенные решения", - заявил Рыбин.

В то же время адвокат заявил, что, по его мнению, для СНБО вводить санкции против граждан Украины – бессмысленно и противозаконно. Он напомнил, что ст.1 закона "О санкциях" четко говорит в отношении кого эти санкции могут быть введены и граждане Украины в этот перечень не входят.

"Я думаю, в одном Зеленский нас не обманул - это в том, что в своей инаугурационной речи он сказал, что пришел на один срок. Это без шансов, без вариантов. Второго срока не будет. Такое количество людей, которые проголосовали за него в 2019 году, такого количества он уже не наберет. Соответственно, я думаю, что он и во второй тур уже не выйдет. Это будет полный провал. Вот поэтому, возможно, принимаются такие популистские необдуманные решения в отношении введения санкций по гражданам Украины, по лидерам политических оппозиционных движений, по лидерам общественных мнений", - подытожил Рыбин.