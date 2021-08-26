Для Украины запуск российского газопровода «Северный поток ‒ 2» будет иметь крайне негативные экономические последствия. Об этом в эксклюзивном интервью каналу «Первый независимый» заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

«То, что Россия после 2024 года продлит с Украиной контракт на транзит газа, реально, но лишь на конкурентных началах. Ведь газ (через ГТС Украины. – Ред.) будет идти транзитом в Европу по пути на две тысячи километров длиннее, чем "Северный поток" или "Северный поток ‒ 2". Поэтому продление контракта возможно только в том случае, если это будет экономически выгодно потребителям этого газа в странах Европейского Союза. А также если это принесет выгоду (с учетом оплаты за транзит) поставщику газа – России. И третье ‒ если это, в результате выгоды первого и второго, будет выгодным для Украины», – отметил оппозиционный политик.

По словам Медведчука, те, кто этим вопросом занимается («Нафтогаз Украины», Министерство энергетики и угольной промышленности Украины), хорошо владеют вопросом и наверняка донесли эту позицию и до премьер-министра, и до Президента.

«Надо было создавать газовый консорциум, о котором я говорю последние лет 15, и заинтересовывать в транзите газа поставщика этого газа (Россию), страны Евросоюза и в первую очередь Украину, потому что благодаря транзиту по территории Украины на входе наша страна может получить 305 млрд кубов газа, а на выходе в Европу – 145 млрд кубов», ‒ объяснил парламентарий.

Сегодня, акцентировал внимание народный депутат, Украина получает газ из России не напрямую, а за счет поставок в ЕС.

«Газ, который транзитируется в Европу, отбирается на территории Украины, а сделки по покупке этого газа заключаются с теми европейскими странами, которые являются потребителями российского газа, то есть он не уходит в Европу, а остается в Украине. Таким образом мы получаем фактически 10‒14 млрд кубов это газа», – разъяснил Медведчук.

А теперь представьте, сказал политик, что через украинскую ГТС в Европу газ не пойдет. Где Украина будет брать этот газ?

«Уверен, у власти нет ответа на этот вопрос. Более того, любой ее ответ можно считать фабрикацией реальных событий и оценок тех последствий, которые могут наступить для Украины», – отметил нардеп.

Поэтому, продолжил Виктор Медведчук, когда власть отрицает прямые поставки газа из России, отказывается от них, хотя газ из РФ намного дешевле, то просто лукавит, говоря, что Украина покупает газ у Европы.

«Если после 2024 года Россия не продлит газовый контракт с Украиной, власти придется ответить, где брать этот газ, эти 10‒14 млрд кубометров, необходимых как украинским предприятиям, так и рядовым гражданам», –подчеркнул Виктор Медведчук.

Политик убежден, что неспроста и Германия, и Россия неоднократно делали акцент на том, что запуск «Северного потока ‒ 2» – вопрос экономический, связанный с поставками газа, и к политике отношения не имеет.

«Но для Украины этот вопрос из-за непрофессиональной власти (и сегодняшней, и прежней) стал политическим, который будет иметь очень серьезные экономические последствия», – резюмировал председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук.