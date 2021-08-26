Сегодня на судебную ветвь власти в Украине осуществляется как внешнее, так и внутреннее давление, причем внутреннее – это использование административного ресурса, это действия Президента и его команды, направленные на уничтожение судебной системы как таковой. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в эксклюзивном интервью на телеканале «Первый независимый».

Парламентарий напомнил, что давление на суды начиналось с попытки сократить представительство судей в Верховном Суде с 200 до 100 его членов.

«После этого была попытка вообще закрыть (я не ошибаюсь в термине ‒ закрыть) Конституционный Суд, то есть прекратить полномочия Конституционного Суда. И был законопроект внесенный, который, к счастью, не рассмотрен и был отозван Президентом после разъяснения Венецианской комиссии и после позиции международного сообщества. После этого была попытка закрыть и был внесен законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева», – рассказал Медведчук.

Он добавил, что следующим шагом действующей власти стало увольнение судей Конституционного Суда, которое было отменено решением Верховного Суда, признавшего указ Президента незаконным. В ответ ДБР начало расследование уже в отношении судей Верховного Суда.

Виктор Медведчук подчеркнул, что это не просто незаконные действия, направленные против отдельной ветви власти, это узурпация власти и путь к диктатуре, по которому идут Президент Зеленский и его команда.

«Вы вдумайтесь, есть три ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. Судебную пытаются уничтожить, потому что она может оказывать влияние и на исполнительную, и на законодательную. Исполнительная сегодня в руках команды Зеленского полностью. Законодательная тоже в его руках, потому что монобольшинство в парламенте реализует ту политику, которая диктуется сегодня органами власти. Осталась судебная ‒ как она может быть независима? Именно для этого вносятся изменения в закон о Высшей квалификационной комиссии судей, о Высшем совете правосудия. Но это другая уже зависимость, это внешняя зависимость и внешнее влияние на судебную власть. То есть судебная власть попадает в сложную ситуацию: с одной стороны, на нее оказывается внутреннее воздействие ‒ властью с помощью административного ресурса, а с другой стороны ‒ воздействие внешнего фактора, который сегодня реализуется в Украине в виде внешнего управления», – констатировал лидер ОПЗЖ.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук не раз указывал на признаки и события, которые достаточно красноречиво свидетельствуют о попытках власти подчинить себе суды. Но при этом оппозиционный политик подчеркивал, что и он лично, и ОПЗЖ будут делать все, чтобы судебная ветвь власти осталась независимой, как это предусмотрено Конституцией Украины.