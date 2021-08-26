У прокуратуры не было никаких оснований предъявлять подозрение в совершении уголовного преступления председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народному депутату Украины Виктору Медведчуку

У органов следствия нет доказательств его вины, поэтому данное уголовное преследование является не чем иным, как политическими репрессиями в отношении оппозиции. Об этом сам Виктор Медведчук заявил в ходе эксклюзивного интервью на канале «Первый независимый».

«Я буду продолжать борьбу, направленную на то, чтобы опровергнуть все эти незаконные, сфабрикованные уголовные обвинения, ‒ подчеркнул оппозиционный политик. ‒ К праздникам демонстрировать свои достижения – это советская ментальность. Она не плохая. Это хорошая традиция, если это действительно реальные достижения. По уголовному делу в отношении меня прокуратура, видно, так хотела прогнуться и подтвердить, что они на своем месте, ведут активную борьбу, что они именно к празднику завершили уголовное расследование – в духе советских последователей».

По словам Виктора Медведчука, генпрокурор Ирина Венедиктова еще накануне Дня Независимости заявила, что материалы уголовного дела против него переданы для ознакомления подозреваемому и его защите. А следователь письменно уведомил, что ознакомление с материалами дела может начаться только 30 августа.

«Это нарушение закона? Конечно. Но разве это единственное нарушение? Проведение экспертиз, отдельных следственных действий ‒ все это в своей совокупности является грубейшим нарушением Уголовного процессуального кодекса, действующего законодательства, демонстрирует вопиющее нарушение моего конституционного права на защиту, ‒ заявил оппозиционер. ‒ Это вопиющее нарушение гарантированного мне национальным и международным законодательством права на справедливый суд».

Он также напомнил, что именно прокуратурой были продлены сроки следствия по этому делу до середины ноября. Были согласованы и удовлетворены ходатайства защиты по проведению десятков дополнительных следственных действий. Однако по указке сверху накануне государственного праздника дело свернули и объявили о завершении досудебного расследования.

«С материалами дела пока никто не знакомился. Когда ознакомимся – скажу больше. Но я и сегодня уверен, что все эти обвинения необоснованны и политически мотивированны. Они являются результатом незаконной фабрикации уголовного дела в отношении меня и моего коллеги, народного депутата Тараса Козака. Это является в том числе и нарушением действующего уголовного законодательства ‒ по отношению к оценке действий тех должностных лиц, которые пошли на эту фабрикацию уголовного преследования», ‒ отметил Виктор Медведчук.



